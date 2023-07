Italia-Argentina oggi in Nations League di volley maschile: orario e dove vederla in TV e streaming Oggi alla Ergo Arena di Gdansk l’Italia maschile di pallavolo scende in campo contro l’Argentina per la Volleyball Nations League: si gioca alle 20:00 ed è una gara che vale l’accesso alla semifinale. Diretta per abbonati su Sky sia in TV che in streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Nazionale Italiana di pallavolo maschile sfida l’Argentina nel match valido per i quarti di finale della Volleyball Nations League 2023: i ragazzi del CT Fefè de Giorgi scenderanno alle ore 20.00 oggi, mercoledì 19 luglio, alla Ergo Arena di Gdansk in Polonia. La partita si potrà vedere in diretta TV e streaming su Sky.

Dopo aver concluso il girone al quarto posto i Campioni del Mondo inizieranno la fase ad eliminazione diretta contro la formazione argentina, che ha concluso il girone con lo stesso numero di vittorie e di punti. L’Argentina di Marcelo Mendez è una delle tre nazionali che sono riuscite a battere l'Italia nella prima fase e l’ha fatto anche nettamente con 3-0 all’esordio ad Ottawa. La Volleyball Nations League era agli albori e non c’erano tutti i titolari: sarà un'altra partita.

Chi passa il turno se la vedrà con gli Stati Uniti, primi del ranking, o i campioni olimpici della Francia allenati da Andrea Giani.

Partita: Italia-Argentina

Dove: Ergo Arena, Gdansk (Polonia)

Quando: mercoledì 19 luglio

Orario: 20:00

Diretta TV: Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

Diretta Streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv

Competizione: quarti di finale Volleyball Nations League

Dove vedere Italia-Argentina in diretta TV

Alle 20:00 l'Italvolley sfiderà l'Argentina, che vale per un posto nella semifinale di VNL, si potrà seguire su Sky che la trasmetterà su due canali: su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204).

Italia-Argentina, dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra Italia e Argentina anche via streaming. La diretta online è garantita sempre da Sky grazie ai servizi della app SkyGo e della Tv on demand NOW. Possibilità anche di seguire il match attraverso la piattaforma ufficiale dell'evento, Volleyball World TV. Sempre per gli abbonati al servizio.

A che ora gioca l'Italia contro la Argentina in Nations League di Volley

La sfida tra l'Italia e l'Argentina, valida peri quarti della Volleyball Nations League maschile, si giocherà questa sera alle ore 20:00. Il match sarà disputato alla Ergo Arena di Gdansk, in Polonia.