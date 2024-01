Incredibile scazzottata nell’hockey: il giocatore si toglie il casco, è un bagno di sangue Ancora una volta, la rissa tra due giocatori di hockey di ghiaccio ha tenuto banco durante un match dell’American Hockey League, lega di sviluppo della ben più nota NHL. Un vero e proprio incontro di boxe finito con Tyrel Bauer, di Manitoba Moose, finire col volto ricoperto di sangue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ancora una volta l'hockey su ghiaccio fa parlare di sé per le risse che si scatenano a centro ghiaccio e che periodicamente tornano virali tra i tifosi e gli appassionati. L'ultima si è consumata in occasione della partita tra i Belleville Senators e i Manitoba Moose di AHL, l'American Hockey League la lega professionistica nota soprattutto per essere la lega di sviluppo della più conosciuta National Hockey League.

Durante la gara, due giocatori si sono sfidati sul ghiaccio, senza stecche e senza guanti: una vera e proprio confronto di lotta a mani nude per una scazzottata furente, durata svariati minuti e che ha interrotto l'incontro nel secondo periodo quando il punteggio era 2-1 a favore dei padroni di casa. Boko Imama e Tyrel Bauer, i due pattinatori, sono rimasti da soli in pista, prima sfidandosi a distanza e poi iniziando un incontro di boxe.

La lotta corpo a corpo è durata più di 30 secondi, un combattimento acceso in cui Imama ha perso anche il casco sotto i colpi dell'avversario. Poi, come spesso accade in questi casi nell'hockey su ghiaccio, finita l'adrenalina in corpo tutto è tornato improvvisamente alla normalità con Imama e Bauer che si sono scambiati reciproci buffetti sulla testa.

Ma se Imama sembrava aver subito il danno maggiore alla fine è stato Bauer, dei Manitoba Moose, ad avere avuto la peggio nella rissa: nonostante abbia indossato l'elmetto durante tutto il combattimento, è stato colpito più volte al volto e quando si è tolto il casco ha mostrato il viso completamente ricoperto di sangue. Tutti segni evidenti delle ferite riportate ma che per Bauer non sono sembrate sufficienti per darsene cura: il giocatore ha prima salutato il pubblico, che si è goduto il fuori programma, e poi è rientrato in balaustra dove ad aspettarlo c'erano gli altri compagni di squadra.