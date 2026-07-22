Incredibile infortunio a Joshua Kuroda-Grauer: subisce la rottura di un testicolo ma continua a giocare

Il battitore degli Olkahoma Athletics in MLB ha subito in rarissimo infortunio di gioco: “Credo sia l’unico al mondo”. Non è proprio vero: nel 2009 la stella del baseball Adrian Beltré con lo stesso trauma, si superò.

Un incidente tra i più rari in assoluto, anche nel baseball dove i battitori sono chiamati a dover respingere i lanci e a rischiare spesso di essere colpiti. Ma ciò che è capitato a Joshua Kuroda-Grauer, battitore per gli Oakland Athletics, è stato qualcosa di quasi inedito anche per la MLB, il massimo campionato americano: è stato centrato da una palla che lo ha colpito direttamente all'inguine. Rimasto a terra per un lungo periodo dopo essere crollato dal dolore, Kuroda-Grauer ha poi ripreso regolarmente il proprio posto concludendo il suo turno di battuta. Per poi uscire dal campo: per lui diagnosticata la rottura di un testicolo, per la quale è stato subito dopo operato d'rugenza.

L'incidente a Kuroda-Grauer: il colpo al basso ventre e l'immediata operazione chirurgica

A tutti è sembrato un semplice colpo, subito nella zona dell'inguine, ma senza particolari conseguenze perché la reazione del ventitreenne degli Athletics di Oakland, è apparsa naturale: un momento di disagio, per il fitto dolore al basso ventre, l'arrivo dello staff medico di Oakland a verificarne le reali condizioni e la ripresa al proprio turno di battuta. A tal punto che ha concluso il quinto inning, prima di essere sostituito alla fine del sesto. Per poi recarsi in ospedale per ulteriori accertamenti e scoprire di essersi procurato una "rottura testicolare" per la quale è stata necessaria una operazione chirurgica in emergenza perché, se non operata tempestivamente, avrebbe potuto anche aumentare i rischi fino alla possibile perdita del testicolo o infezioni ormonali con conseguenze permanenti.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio: "Sta riposando tranquillamente ed è di ottimo umore" hanno confermato fonti vicine a Kuroda-Grauer provenienti dal club di Oklahoma. Anche l'ex giocatore MLB e attuale manager degli Athletics, Mark Kotsay ha spiegato alla stampa il miglioramento delle condizioni del 24enne battitore: "Scherzava. Ha una personalità incredibile. Credo che sia l'unico giocatore nella storia ad aver subito la rottura di un testicolo, essere rimasto in partita, aver messo a segno una valida e aver giocato un ulteriore mezzo inning in difesa".

L'epica impresa di Adrian Beltré: con lo stesso infortunio rimase in campo e segnò il punto vittoria

Forse è vero, ciò che ha compiuto da infortunato Joshua Kuroda-Grauer è stato davvero incredibile sul fronte puramente sportivo, dando un contributo effettivo alla vittoria della propria squadra, ma il suo infortunio non è completamente inedito. Già nel lontano 1997 Josias Manzanillo, ex lanciatore dominicano sempre in MLB, subì un infortunio simile così come Adrian Beltré una delle più grandi leggende del baseball degli ultimi 25 anni.

Subì una rottura testicolare dopo essere stato colpito all'inguine da una palla lanciata da un avversario anche perché era noto rifiutare di indossare le misure protettive all'inguine da lui ritenute troppo scomode. In quel frangente, Beltré fu semplicemente epico: rimase in campo per il resto della partita, che finì in extra innings e nel 14° gioco segnò anche il punto della vittoria per i Mariners. Anche lui aveva giocato con la rottura di un testicolo.