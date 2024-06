video suggerito

Incidente spaventoso nel salto con l'asta: il bulgaro Enev sbatte la testa nella buca, ma sta bene Il bulgaro Evgeni Enev protagonista di un tremendo incidente durante il meeting triveneto di Atletica Leggera. Per fortuna il saltista, finito con la testa nella buca dell'asta, se l'è cavata con 8 punti di sutura, nessuna grave conseguenza con le dimissioni dall'ospedale e solo un grande spavento.

A cura di Marco Beltrami

Otto punti di sutura, nessuna grave conseguenza con le dimissioni dall'ospedale e solo un grande spavento. Si è chiusa così, per fortuna, la vicenda di Evgeni Enev, che ha rischiato grosso in occasione di una gara disputata in Italia. Il saltista bulgaro, alle prese con un tentativo ha rimediato una tremenda caduta. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, e che può considerarsi a tutti gli effetti un pericolo scampato.

Una giornata di normale amministrazione per Enev al Meeting triveneto di Atletica leggera al campo di Cologna (Trieste). Evgeni era alle prese con il classico tentativo di salto, nella speranza di superare la quota di 5,23. Niente di sorprendente nella prima fase del salto, al contrario invece della discesa. Purtroppo il saltista invece di atterrare sul morbido del materasso, è finito per schiantarsi al suolo.

Una botta tremenda che ha spaventato tutti i presenti. Infatti il 22enne è rimasto sul duro dolorante, in attesa dei soccorsi. Alla luce della dinamica della caduta si temeva il peggio, visto che l'atleta si era infortunato cadendo da un'altezza notevole. A quanto pare il bulgaro per le conseguenze del colpo è stato in condizioni di semincoscienza prima di essere trasportato via in barella. Da qui poi il viaggio in ospedale.

Fortunatamente le sue condizioni sono apparse sin da subito in miglioramento, visto che ha ripreso a muovere la testa senza riuscire a parlare. I sanitari hanno riscontrato una ferita, ricucita con 8 punti. Come da procedura Enev è rimasto sotto osservazione per alcune ore prima di dimettere i ragazzo completamente tornato in sé. Una buona notizia per tutti i presenti nel meeting, che si erano preoccupati e non pochi nel vedere Enev accasciato. La gara intanto era stata sospesa su richiesta della maggior parte degli atleti, scossi per quanto accaduto.