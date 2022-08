Incendio nella villa di Alex Zanardi: si teme per i macchinari che assistono l’ex campione Un incendio è divampato nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana. Nell’abitazione dell’ex pilota di F1 e campione paralimpico sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Si temono eventuali danni ai macchinari che assistono l’ex campione.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un incendio è divampato nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana. Nell'abitazione dell'ex pilota di F1 e campione paralimpico sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente spento le fiamme. Le causa del rogo potrebbe essere riconducibile a un incendio dell'impianto fotovoltaico. In questo momento, secondo quanto riferisce l'Ansa, i vigili del fuoco stanno valutando se ci siano eventuali danni ai macchinari che assistono lo stesso Zanardi. Quest'ultimo infatti a giugno del 2020 fu coinvolto in un tremendo incidente sulle strade di Pienza (in Provincia di Siena), durante la staffetta benefica ‘Obiettivo tricolore’ per una gara di handbike.

Da quel momento c'è massimo riservo sulle sue condizioni, ecco perché si sta cercando di capire con molta cautela se le fiamme possano aver intaccato i macchinari che lo assistono e se possa essere necessario un possibile trasferimento di Zanardi. Per sicurezza inizialmente si è subito pensato anche di trasferirlo per alcune notti in modo da ripristinare nuovamente l'ordine nella sua abitazione dopo quanto accaduto. E infatti l'Ansa ha poi fatto sapere che Zanardi è stato trasferito in via precauzionale in un centro medico di Vicenza a seguito di una decisione presa dai familiari.

Alex Zanardi insieme al figlio Niccolò.

Il recupero di Zanardi dopo l'incidente è graduale e c'è grande riservatezza in questo momento sulle sue condizioni. Zanardi non ha mai mollato mostrando ancora una volta il suo infinito coraggio e la voglia di rialzarsi. Per tutto il mese di gennaio infatti il 55enne bolognese si è recato ogni giorno nel Centro Iperbarico di Ravenna dove si è sottoposto ad alcune terapie specifica per la riabilitazione fisica ma anche alla riattivazione di alcune zone del cervello atrofizzatesi a seguito del terribile incidente di cui è stato vittima.

Zanardi sta facendo grossi passi in avanti dopo quanto accaduto stretto nell'amore della sua famiglia che ha potuto riabbracciare proprio facendo ritorno a casa, a Noventa Padovana, per stare insieme alla moglie Daniela e il figlio Nicolò che non lo hanno mai lasciato solo da quando è cominciato questo lungo calvario. Zanardi ad oggi è tenuto in stretta osservazione con l’ausilio di diversi macchinari fondamentali per il suo complesso recupero. Ecco perché a seguito di questo incendio Zanardi è stato trasferito in un centro medico di Vicenza per evitare qualsiasi tipo di problema.