Il naso si sposta sul viso: deformazione impressionante dopo un tremendo cazzotto nel Muay Thai L'iraniano Shayan Heydari ha subìto un terribile infortunio nel corso di un combattimento di Muay thai, ovvero la boxe thailandese. Un devastante montante dell'avversario non solo gli ha spaccato il naso, ma lo ha spostato sul suo viso verso la guancia destra: immagini di violenza selvaggia che sono diventate virali.

A cura di Paolo Fiorenza

Di incidenti davvero tremendi negli sport di combattimento ne abbiamo visti tanti, soprattutto in quelle discipline dove i colpi sono portati con più punti di contatto: se nella kick boxing si può colpire l'avversario sia con i pugni che con i calci, avendo dunque quattro punti di contatto rispetto ai due del pugilato, nel ‘Muay thai', ovvero la boxe thailandese, questi aumentano a otto, visto che sono consentite anche gomitate e ginocchiate. Va da sé che la violenza di questi combattimenti espone ad infortuni ancora più gravi, data la difficoltà di parare attacchi che possono arrivare in così tanti modi. Ne sa qualcosa Shayan Heydari, che nel corso di un match ha riportato una delle peggiori fratture al naso che mai si siano viste.

Lo scorso weekend l'atleta iraniano era impegnato contro il thailandese Por Tor Thor Petchrungruang e durante il secondo round è stato messo all'angolo: nonostante avesse la guardia alta, è stato raggiunto da un preciso e potente montante destro del suo avversario, che gli ha spaccato il naso. Di più: le terribili immagini hanno mostrato il naso di Heydari letteralmente spostarsi sul suo viso verso la guancia destra dopo essersi deformato in maniera impressionante.

L'iraniano ha resistito qualche altro secondo sotto la scarica di pugni di Petchrungruang, poi si è inginocchiato sul tappeto: a quel punto è stato inevitabile che l'arbitro decretasse la fine dell'incontro per knockout tecnico a favore del thailandese, mentre il personale medico saliva sul ring per prestare i primi soccorsi al malcapitato Heydari.

Una scena di violenza belluina che ha fatto diventare il filmato del colpo e delle sue devastanti conseguenze virale sui social, con milioni di visualizzazioni. Lo stesso telecronista non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad un commento fuori dalle righe, avendo assistito a qualcosa che probabilmente non aveva mai visto aver luogo con quella crudezza: "Ha semplicemente mandato il suo naso… in un'altra dimensione, devo dire!".

Anche l'allenatore di Mike Tyson, Rafael Cordeiro, una leggenda degli allenatori di MMA, che sta preparando l'ex campione dei pesi massimi di pugilato al match contro Jake Paul, ha commentato in maniera allibita la vicenda sui social. Sicuramente una scena difficile da dimenticare, dal povero Heydari in primis: ci vorrà un po' di tempo prima di rivederlo in azione.