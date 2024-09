video suggerito

Il colpo è micidiale, l’avversario crolla sul ring e perde conoscenza: si risveglierà in ospedale Momenti di ansia e paura per l’argentino Carlos Ronner colpito da un sinistro in pieno volto dal francese Moreno Fendero: il pugile sudamericano ha perso i sensi cadendo sul ring. Subito soccorso dal proprio angolo è stato immobilizzato e trasportato in barella in ospedale dove ha ripreso totale conoscenza. Per lui, alla fine, solo un trauma cervicale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Impressionante il modo in cui Moreno Fendero è riuscito a vincere il proprio match in un evento a Montreal contro Carlos Miguel Ronner. Il pugile francese nel corso del terzo round ha sferrato un micidiale overhand colpendo al volto il sudamericano che è crollato pesantemente sul ring, perdendo conoscenza. Mentre il pubblico esultava e si decretava la vittoria per KO tecnico a favore di Fendero, Ronner è stato immediatamente soccorso dal suo angolo e dallo staff medico: riprenderà totale coscienza solamente una volta in ospedale dove è stato sottoposto ad ulteriori controlli medici.

La sfida tra Fendero e Ronner, l'overhand decisivo al 3° round

Vittoria senza macchie per il francese Moreno Fendero giovanissima stella emergente della boxe internazionale che ha sorpreso tutti in un evento a Montreal giovedì sera quando ha vinto per KO tecnico l'incontro con l'argentino Ronner, al 3° round. Il giovane pugile 25enne, professionista solamente da un anno, ha messo a terra il suo avversario con un terribile overhand sinistro. Crollato nel suo angolo, stordito da questo colpo incredibilmente potente, Ronner ha perso quasi subito conoscenza. Per Fendero si è trattato del settimo successo, il 5° per KO tecnico.

Le conseguenze su Ronner: svenuto e con un trauma cervicale

Il colpo di Fendero ha avuto conseguenze disastrose su Ronner: l'argentino è crollato a terra, subito soccorso da parte del suo angolo e dello staff medico a bordo ring. Subito ha perso i sensi, mentre il personale medico ha cercato di rianimarlo. Qualche istante di paura per le condizioni del pugile che alla fine ha ripreso parziale conoscenza, muovendosi e dando segnali di ripresa, sbattendo le palpebre e muovendo i piedi. Tuttavia è stato necessario immobilizzarlo, inserendogli un collare e trasportarlo in barella all'ospedale, dove è stato sottoposto a una TAC. Solamente lì ha ripreso perfettamente conoscenza: per lui un trauma cervicale.