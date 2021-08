Il cavallo non collabora, la favorita crolla in lacrime e perde la calma: “Violenza inquietante” Annika Schleu era la favorita per la medaglia d’oro nella sua disciplina, il pentathlon moderno, alle Olimpiadi di Tokyo. La tedesca era una delle candidate ma un vero e proprio dramma si è consumato quando è iniziato il salto a ostacoli: il cavallo non ha più seguito le indicazioni della fantina, che disperata ha iniziato a piangere e nei minuti successivi sono arrivate numerose critiche per il modo in cui è stato trattato l’animale da lei e dal suo allenatore.

A cura di Vito Lamorte

Un fuori programma che ha fatto e farà discutere a lungo in Germania. Il cavallo di Annika Schleu non ha seguito le indicazioni della fantina sul percorso di salto a ostacoli e la tedesca non è riuscita a completare la sua prova. Il 31enne berlinese ha guidato la quarta delle cinque discipline del pentathlon moderno ed era una delle candidate per la vittoria finale: il sogno della medaglia d'oro sembrava essere reale ma qualcosa è andato storto.

Contesto. Nel pentathlon moderno i concorrenti sono abbinati a un cavallo sconosciuto appena 20 minuti prima dell'evento: quello che segue è solitamente il caos, con alcuni atleti che formano un legame improbabile mentre altri lottano per rimanere in sella. Il cavallo della Schleu aveva già attirato l'attenzione per la sua testardaggine e aveva già dimostrato di non essere un animale molto docile in precedenza con Gulnas Gubaidullinas, atleta del Comitato Olimpico Russo: Saint Boy era visibilmente a disagio in quell'arena e per Schleu la gara si è trasformata in un incubo. Il cavallo inizialmente non sembrava in grado di iniziare ma poi è entrato in gara La calma non è durata a lungo.

Gara. Annika Schleu ha cercato di spronarlo a partire ma nulla è cambiato e sul suo volto sono comparse le lacrime. L'allenatore Kim Raisner, impotente dietro la recinzione del campo, ha iniziato ad urlare: "Colpiscilo bene, colpiscilo!". Nulla di fatto, Saint Boy non ha mai completato la sua gara e lo spettacolo che ne è venuto fuori non è stato dei migliori. Il sogno della medaglia d'oro è svanito e la tedesca è scesa dalla posizione numero 1 al numero 31. La cinque volte campione del mondo non è riuscita mai ad entrare in gara e ha abbandonato.

L'allenatore della nazionale ha detto in lacrime: "È stato ingiusto, il cavallo non era in condizioni. Avremmo potuto cambiarlo solo se si fosse fermato prima. Il veterinario ha detto stava bene ma deve avere un problema con quest'arena. Perché non voleva nemmeno galoppare. Non è colpa di Annika, il cavallo voleva sempre andare verso la porta".

Numerose le critiche che hanno colpito sia Annika Schleu che Kim Raisner per come hanno trattato il cavallo e in tanti hanno parlato di "violenza inquietante". L'atleta è stata accusata di crudeltà verso gli animali e il suo allenatore di atteggiamento irresponsabile in un momento di difficoltà. Una giornata da dimenticare per tutti.