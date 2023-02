Il campione olimpico sbarca su OnlyFans: “Ho scattato 8 mila foto di me nudo, il mio corpo piace” Il tuffatore australiano Matthew John Mitcham, oro ai Giochi di Pechino nel 2008, oggi ha cambiato completamente vita. Alle spalle ha una storia personale molto difficile.

Matthew John Mitcham è l’ex campione olimpico nei tuffi: ha vinto l’oro nell’edizione di Pechino 2008.

Matthew John Mitcham è il tuffatore australiano 34 enne che nel 2008, nell'edizione delle Olimpiadi di Pechino, conquistò la medaglia d'oro nella specialità del "trampolino 10 metri". Ottenne il miglior punteggio di sempre e spezzò il dominio della Cina: fu il punto della carriera che lo ha visto salire sul gradino più alto del podio anche in Coppa del Mondo e nei Giochi del Commonwealth fino a quando nel 2016 non si è ritirato dalle competizioni agonistiche.

Mictham adesso è impegnato direttamente nell'ambito dei diritti civili per favorire la diversità e l'inclusione nello sport ed è ambasciatore dell'organizzazione benefica Controlling Chemsex, che mira a sostenere le persone con problemi di droga e sesso. Un certo tipo di disagio l'ha toccato lui stesso con mano, è esploso proprio dopo il successo che gli era piovuto addosso dopo il trionfo a Cinque Cerchi.

Mitcham ha deciso di aprire un canale per adulti su OnlyFans.

Restare su quel livello di competitività s'è rivelato pressione troppo forte da sopportare e il flop in una gara fu deflagrante. "La droga e l'alcool non risolvono certo i problemi – ha ammesso, parlando della propria esperienza – ma te ne lasciano altri addosso".

Mitcham ha una storia personale particolare, segnata dalla sofferenza e dalle esperienze che hanno lasciato un segno. C'è voluto del tempo ma ne è uscito, dipendenza alcol e mentafetamina e altri problemi di equilibrio psico-fisico sono stati demoni contro cui ha combattuto ed è riuscito a vincere. Si dice "pulito" da sette anni e oggi il suo nome torna in auge per aver deciso di aprire un canale su OnlyFans.

L’ex olimpionico ha dichiarato la propria omosessualità dopo Pechino.

Il campione australiano ha parlato della sua scelta durante il programma "The Morning Show" spiegando che la sua adesione al sito per adulti ha una ragione precisa: il denaro anzitutto ma c'è anche un'altra motivazione. "È solo un altro modo perché le persone possano entrare in contatto con me". Come gli è venuto in mente di cimentarsi in un'impresa del genere? Mitcham ha chiarito cosa lo ha ispirato e all'interlocutore ha rivelato: "Hai presente quella citazione da Schitt's Creek che dice ‘scattati mille fotografie nude mentre sei giovane e bella'? Ne ho scattate 8000 solo per sicurezza".

Mitcham ha dichiarato la propria omosessualità poco dopo aver conquistato il successo ai Giochi in Oriente e oggi è sposato con il subacqueo britannico, Luke Rutherford. "Non faccio niente di volgare – ha concluso raccontando del suo canale per adulti -. Mi piace solo mostrare il mio bel corpo, che sta diventando molto rapidamente più un corpo da persona normale rispetto a quello da atleta, ma la gente vuole vederlo".