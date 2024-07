video suggerito

Il campione di tuffi alle Olimpiadi che si mantiene su OnlyFans: il suo stipendio è troppo basso L'inglese Jack Laugher è tra i favoriti alle Olimpiadi di Parigi nei tuffi: ha trovato un modo alternativo per fare profitti utilizzando il suo corpo. Non è l'unico della squadra britannica: "A chi non piacerebbe avere un po' di soldi in più?".

"Ho qualcosa che la gente vuole". E "sì, cerco di guadagnare soldi extra". Jack Laugher non usa giri di parole, anzi ci tiene a far sapere di avere aperto un canale su OnlyFans dove si mostra in abbigliamento succinto. Le foto non passano inosservate, ci tiene però a precisare che nulla di quello che fa è volgare. A giudicare dal seguito che ha e dal denaro che incassa, il campione olimpico dei tuffi ha trovato il modo per incrementare gli introiti usando il proprio corpo in maniera diversa rispetto alle gare dal trampolino.

Oro, argento e bronzo ai Giochi sono le medaglie che ha infilato al collo tra Rio 2016 e Tokyo 2020. Tra Mondiali e Europei ne ha conquistate altre 16 (di cui 5 del metallo più prezioso). Ma tutti questi successi non sono bastati per ricevere finanziamenti pubblici superiori ai 33 mila euro attuali (circa 2800 euro al mese) all'anno. "La paga è buona… ho posato anche come modello di biancheria intima per realizzare calendari e finora non ho mai dovuto lavorare veramente".

Tuttavia Laugher ritiene debba intascare di più e così, per finanziare il sogno olimpico trasformandolo anche in una fonte di profitto oltre che di orgoglio sportivo, s'è dedicato assieme ad altri tuffatori britannici a una seconda attività che si sta rivelando redditizia. Non dice quanto mette in conto ma la faccia che fa quando parla del "secondo lavoro" è abbastanza chiara.

Seduto su un divano con addosso un minuscolo costume di colore nero, tra due cuscini che recano la bandiera dell'Union Jack: è così che Laugher appare sulla homepage della sua pagina. Chi vuole entrare, può decidere di pagare meno di 10 euro mensili oppure versarne 94 per l'abbonamento annuale ricevendo anche un piccolo sconto. "Ma non vi troverete scene di nudo – s'affretta a precisare ai tabloid -. In fondo, a chi non piacerebbe avere un po' di soldi in più?".

Se l'è ripetuto più volte prima di fare il grande passo: è tra i migliori al mondo da più di un decennio ma non ha vinto alcun premio in denaro alle Olimpiadi nonostante le sue tre medaglie precedenti. "Faccio un esempio: il montepremi a Wimbledon è straordinario. Se esci al primo turno ottieni più di quanto guadagni in un anno intero come atleta finanziato".

Laugher non è l'unico a utilizzare la piattaforma per adulti, tra i compagni di nazionale ci sono anche Noah Williams e Tom Daley, quest'ultimo ha anche condiviso sui social una foto di gruppo che reca un messaggio equivoco: "Sei ragazzi, cinque anelli", è la frase che ha scatenato commenti dalle sfumature variegate a corredo di un'immagine nella quale figurano anche Anthony Harding, Kyle Kothari e Jordan Haulden.

"È piuttosto bello essere tutti insieme. Ho amici che sono all'Università e devono lavorare nei bar fino alle 3 del mattino continuando a inseguire il sogno olimpico". Jack e gli altri no, hanno trovato il modo per sognare a occhi aperti. You Can Leave Your Hat On. Puoi tenere su il cappello.