Il campione del mondo di freccette ora è braccato dalle donne: "Ma vogliono i miei soldi" Luke Littler è appena diventato il campione del mondo di freccette più giovane di sempre. A 18 anni appena compiuti, è già ricchissimo: un 'effetto collaterale' è che adesso le ragazze lo cercano a frotte, ma lui diffida. Ha il sospetto che non vogliano Luke, ma i suoi soldi…

A cura di Paolo Fiorenza

Luke Littler ha travolto la scena mondiale delle freccette con la potenza di un uragano: il ragazzo inglese è apparso un predestinato fin da quando aveva 16 anni e ha iniziato a vincere tornei importanti, finché lo scorso 3 gennaio, quando ancora doveva compiere i 18 (lo ha fatto il 21 gennaio), ha vinto il campionato mondiale di freccette, diventando il più giovane a riuscirci. Pur ancora giovanissimo, Littler è già ricchissimo: il ranking mondiale PDC (calcolato sui premi vinti negli ultimi due anni) lo vede attualmente al secondo posto con oltre un milione e 300mila euro nel biennio. Le 500mila sterline (quasi 600mila euro) portate a casa col titolo mondiale di Londra sono state l'ultima vagonata di denaro piovuta sul suo conto in banca. Ovviamente la vita del giovane ha avuto dei cambiamenti profondi, dovuti a notorietà e ricchezza, con soprattutto un ‘effetto collaterale': l'abbondanza di ragazze che cercano di approcciarsi a lui.

Il campione del mondo di freccette diffida delle ragazze che lo contattano: "Vogliono i miei soldi"

Del resto adesso Littler è single dopo la rottura con l'ex fidanzata Eloise Milburn, eppure è decisamente diffidente verso le profferte che gli arrivano a ritmo continuo. Gli è venuto un sospettone, che le spasimanti siano mosse non già da nobili sentimenti ma da pura avidità, volendo mettere le mani sul suo malloppo: "Ci sono ragazze che mi chiedono di incontrarmi, ma in genere non rispondo. Sono solo le persone che guardano i soldi che guadagno, e ne vogliono una parte".

Luke Littler con l'ex fidanzata Eloise Milburn

Luke ha la testa sulle spalle, resistere alle emozioni è una parte importante del suo successo, visto che la sua mano non trema mai quando si tratta di tirare le freccette sul bersaglio davanti alle migliaia di spettatori che gremiscono le arene trasformandole in bolge dantesche. Il giovane campione è aiutato in tal senso dai suoi genitori: "Mia madre e mio padre mi hanno detto di tenere gli amici che ho. Di aspettare qualche anno. Potrei incontrare qualcuno lungo il cammino", spiega al Daily Mail.

Anche lì, la regola è diffidare dai ‘nuovi' amici, che mirano ad altro che non il vecchio Luke di quartiere: "Ho un paio di buoni amici di scuola e alcuni amici di scuole diverse. Stanno andando bene. Hanno un apprendistato, all'Asda (catena di negozi in UK, ndr) o al McDonald's, o vogliono fare gli idraulici o gli elettricisti. Hanno tutti un buon lavoro e cercano di guadagnare soldi per se stessi".

Il campione di freccette durante i Mondiali vinti a Londra lo scorso 3 gennaio

Littler si sta assicurando che le sue ingenti vincite siano conservate per lui e per la sua famiglia, che peraltro si è trasferita dalla sua casa a Warrington in una villa con cinque camere da letto in una strada conosciuta dalla gente del posto come "Millionaire's Road". Questo è comprensibile. Del resto nei prossimi anni di una carriera che si annuncia lunga e ricca di vittorie, il campione di freccette potrà mettersi in banca altri milioni e milioni, cercando intanto un'anima gemella che non guardi a quanto ammonta il suo conto.