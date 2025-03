video suggerito

Davide Ghiotto leggendario: campione del mondo sui 10mila di speed track per la 3a volta consecutiva Impresa memorabile ai Mondiali di Norvegia di Speed track da parte di Davide Ghiotto: il campione azzurro si è imposto per la terza volta consecutiva sui 10mila metri, prendendosi la medaglia d’oro e confermando un regno assoluto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

115 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Ghiotto ha confermato di essere l'incontrastato re sui 10.000 metri, dominando la scena della finale ai Mondiali 2025 di speed skating. E' la terza volta consecutiva che il campione azzurro si impone nella specialità, un successo mai messo in discussione nel corso della finale che lo ha visto sempre in testa e gestire il vantaggio in tutti i 25 giri in pista.

Chi vuole provare a prendersi la gloria nei 10 mila metri deve fare i conti con il tre volte campione del Mondo, Davide Ghiotto che è anche detentore del record assoluto sulla distanza in 12:25.69. Perchè come l'azzurro al momento non c'è nessuno: all’Olympic Hall di Hamar, in Norvegia, ai Mondiali 2025 ha scritto un'altra pagina di questo sport, conquistando la medaglia d'oro fermando il cronometro in 12:46.15, tempo in cui ha concluso prima di tutti gli altri i 25 giri di pista.

Ghirotto imprendibile, il podio della finale mondiale

Davide Ghiotto non ha avuto rivali in pista, lasciando la piazza d’onore a Vladimir Semirunniy. Al polacco nulla è servito ritoccare il personale nell’occasione più importante della stagione (12:49.93) finendo purtroppo per lui a 3.78 dall’azzurro. Medaglia di bronzo, sul gradino più basso del podio, il ceco Metoděj Jílek, che era stato già nettamente battuto da Ghiotto nello scontro diretto nella penultima batteria. Per lui fatale il finale di gara quando negli ultimi due giri è stato scavalcato anche dal polacco.

Leggi anche Dominik Paris immenso, trionfa in discesa e vince dopo più di un anno in Coppa del Mondo

Con Ghirotto nei 10mila metri, 4° successo iridato per l'Italia

Per la nazionale italiana si tratta della quarta medaglia conquistata in questa rassegna iridata in Norvegia. Dopo gli ori conquistati da Francesca Lollobrigida sui 5000 e da Andrea Giovannini nella mass start, e l’argento ottenuto nella team pursuit con Michele Malfatti assieme ai già citati Giovannini e Ghiotto, è così giunto anche il quarto successo mondiale.