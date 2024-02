Il Bernabeu ospiterà una partita di NFL: il football americano sbarca in Spagna per la prima volta L’avveniristico stadio del Real Madrid sarà teatro di una partita della National Football League nel 2025: sarà un evento unico per tutta la Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per la prima volta una partita della National Football League sbarcherà in Spagna: è stata confermata la notizia che nel 2025 il nuovissimo Santiago Bernabeu sarà la casa della più grande lega di football americano del pianeta, una data storica da cerchiare in rosso sul calendario per tutti gli appassionati. Già da quest'anno alcune squadre faranno visita all'Europa, ma fin qui Madrid non era mai stata menzionata.

Grazie alla recente ristrutturazione dell'impianto, fra i più all'avanguardia di tutto il mondo, il Bernabeu potrà ospitare uno spettacolo unico che non era mai stato visto in Spagna. Non si sa ancora quale sarà il giorno preciso e neanche la partita scelta, ma secondo il Mundo Deportivo l'onore potrebbe spettare a una tra Miami Dolphins e i Chicago Bears, club che hanno i diritti di marketing internazionale in Spagna.

La NFL andrà in scena anche fuori dagli Stati Uniti a partire dal 2024, con le tappe previste a Londra, Monaco o Francoforte, e fuori dall'Europa, a Città del Messico e San Paolo. A confermare la notizia ci ha pensato il commissario NFL Roger Goodell: "Giocare una partita a Madrid nel 2025 segnala la continua espansione della presenza globale della nostra lega e le grandi ambizioni di portare il nostro sport a più fan in tutto il mondo". La lega inoltre creerà una sinergia con il Real Madrid per la realizzazione dell'evento.

Sono proprio i Blancos una delle chiavi per promuovere la lega anche in Europa, dove esistono già tanti appassionati di questo sport: "Questa alleanza strategica tra il Real Madrid e un'organizzazione con il prestigio della NFL in tutto il mondo promuoverà i nostri marchi a livello globale e sarà accolta con entusiasmo da milioni di persone in tutti i continenti". Da quest'anno avranno l'occasione di seguire da vicino i propri campioni, ma lo spettacolo più bello avverrà nel 2025, nello stadio moderno che è destinato a non ospitare solamente le partite del Real.