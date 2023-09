Il video impressionante del Real Madrid sul nuovo Bernabeu: il campo va sotto terra, lì starà meglio Il nuovo stadio Bernabeu del Real Madrid è dotato di campo retrattile. Il terreno di gioco scompare e finisce in una galleria sotterranea.

A cura di Marco Beltrami

Il Real Madrid si gode il nuovo stadio Bernabeu. Il lavori di ristrutturazione hanno trasformato lo storico impianto in una delle case del calcio (e non solo) più all'avanguardia del mondo. Estetica e funzionalità sono perfettamente complementari in questa struttura che si contraddistingue anche per il futuristico campo retrattile.

Finalmente la squadra di Ancelotti ha potuto giocare al Bernabeu. Un esordio col botto per le merengues che hanno vinto in extremis con il Getafe grazie a Bellingham. Tutti i presenti si sono potuti godere il risultato delle operazioni effettuate sullo stadio che oltre ad un aumento della capienza, è andato incontro ad un restyling massiccio. Un'astronave capace di illuminarsi con un effetto suggestivo, questo sembra il Bernabeu dall'esterno.

È all'interno però che si possono apprezzare le migliorie apportate. In primis il tetto mobile, che si può chiudere o aprire in 15′ in modo tale da ridurre anche il rumore dell'impianto. E poi tutta una serie di novità nelle zone a ridosso del campo vero e proprio adeguate alle più moderne strutture calcistiche. A proposito di campo, ecco che qui c'è stata una vera e propria rivoluzione.

Il nuovo stadio Bernabeu infatti è dotato di un terreno di gioco retrattile. Cosa significa? Praticamente il manto erboso scompare grazie ad un sistema di rotaie ed ascensori. Suddiviso in strisce il campo viene spostato quando non ci sono partite in una zona sotterranea creata ad hoc (pare che sia profonda 35 metri). Qui è stato creato un ambiente congeniale per il perfetto mantenimento di erba e terreno, con tanto di climatizzazione e impianto idrico. Si è cercato di ricreare le condizioni dell'esterno prive però di quei fattori che potrebbero causare danni al campo stesso. Impianti di ventilazione, irrigazione, trattamenti speciali per la manutenzione e così via.

In questo modo il campo da gioco viene conservato e preservato nel migliore dei modi, in modo da essere in perfette condizioni in occasione delle partite. Inoltre poi, c'è anche un altro aspetto importante: in occasione di concerti o eventi extra-calcistici, il manto erboso non corre alcun rischio. Insomma un bel salto nel futuro per il Real Madrid.