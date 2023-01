Giocatore punito con il cartellino blu ai Mondiali, commentatore TV inorridito: “Mai visto prima” Ai Mondiali di pallamano brutto episodio in occasione della sfida tra gli USA e il Bahrain con un giocatore espulso per un morso all’avversario.

A cura di Marco Beltrami

Da un campionato mondiale all'altro. Archiviato quello di calcio in Qatar, è tempo di concentrarsi sul torneo iridato di pallamano in corso di svolgimento in Polonia e Svezia dall'11 al 29 gennaio. Chi raccoglierà l'eredità della Danimarca? Difficile dirlo, anche alla luce della grande competitività. Nel frattempo a far discutere è stato un episodio andato in scena nel match tra la nazionale degli Stati Uniti e quella del Bahrain, rappresentativa pronta a giocarsi le ultime chance, in un girone in cui ci sono anche i campioni in carica, e l’Egitto capolista.

La situazione curiosa si è verificata al 40° durante un contrasto a metà campo. Il nazionale statunitense Paul Skorupa si è reso protagonista di un duello reiterato con Husain al-Sayyad. Una serie di strattoni, che si è conclusa con un provvedimento disciplinare pesantissimo da parte dell'arbitro. Quest'ultimo infatti ha mostrato all'americano un cartellino rosso e un cartellino blu. Cosa vuol dire questo tipo di sanzione? Si tratta di un'espulsione più pesante: in questo modo infatti, con il blu a seguire il rosso si indica visivamente anche al pubblico, che la squalifica sarà seguita da un referto molto pesante e che metterà fuori gioco l'autore del fallo, per una o più partite.

Ma cosa ha fatto di tanto grave Skorupa per meritate un provvedimento del genere? Il giocatore degli USA ha morso l'avversario sul braccio durante il concitato momento dello scontro. Il suo avversario ha mostrato sul braccio i segni della scorrettezza di Skorupa con una ferita leggermente sanguinante. Inevitabile a quel punto la sua espulsione rafforzata. Persino il commentatore americano del match si è detto inorridito dal gesto dell'atleta suo connazionale: "Non l'avevo mai visto prima". Il Bahrain ha vinto la partita 32:27 alla fine.

L'episodio ha richiamato alla mente, il celebre precedente nel mondo del calcio di Luis Suarez che in una sfida dei Mondiali 2014 morse Giorgio Chiellini, in un memorabile Uruguay-Italia. In quell'occasione il Pistolero venne poi squalificato per ben nove partite dalla FIFA. E chissà che per Skorupa non arrivi una sanzione simile, non ci sarebbe da stupirsi.