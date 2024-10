video suggerito

Giocatore di hockey picchia un avversario e resta col dito deformato: se lo sistema da solo Durante il match della American Hockey League tra i Syracuse Crunch e i Laval Rocket, si è scatenata una rissa selvaggia che ha visto coinvolti Vincent Arseneau e Kale Kessy: il primo si è ritrovato col dito della mano deformato. Non ci ha pensato due volte e lo ha sistemato lui stesso, con spregio del dolore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le risse nell'hockey sul ghiaccio sono all'ordine del giorno, codificate nello stesso regolamento di questo sport, che le ‘consente' – sanzionandole poi con penalità a tempo da scontare in panchina – a patto che avvengano entro determinati paletti, il primo dei quali è che devono essere accettate da entrambi i contendenti, con gesti chiari da parte di tutti e due, come togliersi i guantoni e gettarli sul ghiaccio. È esattamente quello che è avvenuto tra Vincent Arseneau e Kale Kessy, che si stavano affrontando sul ghiaccio allorquando la vena si è chiusa ad entrambi ed è scattata la rissa, in seguito alla quale Arseneau è rimasto col dito deformato, piegato in maniera innaturale all'altezza dell'ultima falange: è stato lo stesso giocatore a rimetterselo a posto, con spregio del dolore.

Vincent Arseneau e Kale Kessy si picchiano sul ghiaccio: il dito del primo resta deformato, se lo sistema lui stesso

Venerdì scorso si stava giocando l'incontro della American Hockey League – la lega di sviluppo della NHL – tra i Syracuse Crunch e i Laval Rocket, squadra quest'ultima in cui milita il 32enne canadese: verso la fine del primo dei tre periodi del match, sul punteggio di 1-0 per i Rocket, Arseneau e Kessy hanno pensato bene di regolare i conti tra loro, iniziando a darsele di santa ragione a centro pista, rigorosamente dopo aver lanciato via i guanti e aver fatto capire agli arbitri che era tutto ‘pattuito'.

Il gioco è stato dunque sospeso, mentre pubblico e telecronisti accompagnavano con entusiasmo la rissa, finché i due contendenti si sono abbrancati, consentendo agli arbitri di intervenire per separarli prima che uno dei due cadesse sul ghiaccio. A quel punto le immagini hanno mostrato con raccapriccio quello che era successo al dito anulare sinistro della mano di Arseneau: era piegato in maniera innaturale, forse spezzato. A quel punto, con tutta l'adrenalina ancora in corpo, l'ala sinistra dei Laval Rocket ha rimesso a posto il dito offeso come se nulla fosse, mentre si allontanava.

Comprensibilmente, Arseneau non è rientrato nella partita ed è stato escluso dalla rivincita giocata il giorno dopo a Laval, sobborgo di Montreal. I Rocket, affiliati ai Montreal Canadiens di NHL, hanno battuto due volte i Syracuse Crunch, che invece sono la squadra di sviluppo dei Tampa Bay Lightning: 5-2 nel match di venerdì e poi 1-0 sabato.