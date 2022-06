Genova ospiterà gli Europei di Scherma del 2025: sede decisa con il lancio della monetina La città di Genova sarà sede dei Campionati Europei di scherma del 2025. Lo ha stabilito il Congresso della Confederazione europea tenutosi ad Antalya, in Turchia, dopo una votazione storica.

A cura di Vito Lamorte

La città di Genova si è aggiudicata l'assegnazione degli Europei 2025 di scherma. Al Congresso della Confederazione Europea tenutosi oggi ad Antalya, in Turchia, si è tenuta una votazione storica: si doveva decidere l’assegnazione dell’edizione 2024, che vedeva in lotta il capoluogo ligure e Basilea, ma la sfida è finita in parità con 21 preferenze per entrambe le candidature. Il Congresso tenuto conto l'apprezzamento dei delegati delle Federazioni del Vecchio Continente per entrambe le proposte e ha così deciso che fosse un sorteggio a stabilire la sede dell’Europeo 2024, con la perdente che avrebbe ospitato l’edizione successiva. Il lancio della monetina ha premiato Basilea per il 2024 e così a Genova toccherà accogliere l'Europeo nel 2025.

Una situazione piuttosto insolita per decidere la sede di un evento sportivo così importante: era da tempo che non si vedeva una decisione presa in base ad un sorteggio di questo tipo ma è stata la scelta più giusta se si considera la parità perfetta dai delegati nella votazione.

La ‘dea bendata' ha voltato le spalle alla candidatura di Genova ma, fortunatamente, era stata presa la decisione sulla manifestazione dell'anno successivo. La decisione di ospitare questo evento era arrivata sul finire dello scorso anno, quando venne sancito l'impegno dal vice sindaco Massimo Nicolò con il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi.

Il presidente del Comitato promotore genovese, Alessandro Garrone, ha dichiarato: "Siamo molto contenti di aver centrato un traguardo così prestigioso. Peccato per la monetina che ci ha tradito, ma inizieremo subito a lavorare per regalare a Genova e all’Italia un bell’Europeo".

Dello stesso parere il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi: "Genova meritava di poter organizzare quest’evento. La sfida con Basilea era dura, ma l’ottimo lavoro fatto in sede di candidatura ha pagato. Si farà trovare pronta scherma italiana ospiterà inoltre il Mondiale di Milano 2023 e quello paralimpico di Terni il prossimo anno".