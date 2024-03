Furlani si commuove dopo il meraviglioso argento ai Mondiali: “Ringrazio prima di tutto mia mamma” Commovente dedica di Mattia Furlani dopo la meravigliosa medaglia d’argento conquistata ai Mondiali indoor di atletica leggera: “Mia mamma mi ha fatto raggiungere questo incredibile risultato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Non ce la fa Mattia Furlani a trattenere le lacrime dopo la strepitosa medaglia d'argento conquistata ai Mondiali indoor di atletica leggera in corso di svolgimento a Glasgow. Il 19enne gioiello dello sport italiano si commuove ai microfoni Rai, dedicando il risultato a sua mamma. Soltanto un centimetro lo ha separato dall'oro, andato al campione olimpico e mondiale Mitiadis Tentoglou, ma Furlani ha solo felicità nei suoi occhi, prima che il pianto prenda il sopravvento.

"È incredibile, soprattutto una gara del genere alle 10 di mattina con il campione olimpico, una medaglia, la mia prima medaglia di questo calibro, è pazzesco, un sogno, frutto di tanto lavoro fatto in queste settimane – spiega al settimo cielo – Ringrazio veramente tutti quanti che hanno seguito il mio percorso e bisogna solo proseguire su questa strada".

Poi arriva la dedica commovente alla mamma, l'ex velocista Khaty Seck, che è anche sua allenatrice: "Da Budapest ho acquisito molta esperienza in questi mesi con queste gare importanti, mi fa veramente tanto piacere aver raggiunto un risultato del genere, con tutto il lavoro che abbiamo svolto è veramente incredibile. Perché questa commozione? Perché l'ho sognato veramente tanto e raggiungerlo è un'altra cosa, sono veramente contento. Voglio ringraziare in primis mamma, è lei che mi ha fatto raggiungere questo risultato, è stata una gara incredibile".

"Queste gare di alto livello mi hanno soprattutto fatto acquisire una stabilità mentale che in questi mesi si è sempre rinforzata di più. Nelle prossime competizioni non so se andrò bene o male, ma sono sicuro che acquisirò tanta esperienza come successo finora. Questa medaglia la dedico a chiunque mi abbia sostenuto per questo risultato, la dedico a chiunque abbia lavorato per il mio percorso, la dedico a me stesso per tutto quello che ci ho messo per arrivare a dove sono adesso, però è l'inizio, la prima tappa di un lungo percorso. Bisogna stare tranquilli, soprattutto con i piedi a terra, perché c'è veramente tanto da lavorare, sia a livello mentale che tecnico. La strada è giusta, stiamo bene e continuiamo così. Ciao a tutti, grazie mille a tutti per il supporto, vi mando un bacio", conclude salutando tutti gli italiani, che si godono un altro campione di prima grandezza assieme a Jannik Sinner nel tennis.