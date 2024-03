Mattia Furlani è strepitoso ai Mondiali di atletica! È argento nel salto in lungo ad un cm dall’oro Il 19enne italiano Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Atletica Indoor di Glasgow 2024: fa la stessa misura del greco Tentoglou che gli soffia l’oro grazie ad un secondo salto migliore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il nuovo fenomeno italiano Mattia Furlani si prende la scena ai Mondiali Indoor di Atletica Leggera 2024 di scena a Glasgow: il 19enne romano conquista la medaglia d'argento nel salto in lungo e va letteralmente ad un centimetro dall'oro. Nel suo salto migliore infatti è saltato fino a 8,22 metri eguagliando la stessa misura fatta dal dominatore assoluto della disciplina, il greco Miltiadis Tentoglou, che si è portato a casa l'oro solo in virtù di una seconda migliore misura (8,19 metri contro gli 8,10 saltati da Furlani).

Una grande soddisfazione dunque per il talento azzurro che ha battagliato alla pari con quello che da anni è l'assoluto re incontrastato della disciplina a livello internazionale mantenendo anche la pressione derivanti dalle grandi aspettative che c'erano su di lui in quanto arrivava a questa rassegna iridata in terra scozzese forte della miglior prestazione mondiale stagionale, vale a dire gli 8,34 metri saltati due settimane fa agli Assoluti di Ancona. Il Campione Olimpico ha dovuto infatti tirare fuori il meglio di sé per avere la meglio del saltatore romano in quella che è stata una vera e propria lotta centimetro a centimetro dopo il primo salto nei quali entrambi hanno stampato al millimetro la stessa misura, proprio l'8,22 metri che risulterà poi essere la migliore misura saltata nel corso della gara da entrambi.

Continua dunque l'ascesa nel mondo dell'atletica per il saltatore romano che, dopo aver fatto incetta di titoli a livello juniores ed aver stabilito il record italiano, nel momento cruciale ha dimostrato di essere all'altezza dei più grandi interpreti mondiali del salto in lungo portando a casa quella che è la sua quinta misura in carriera e, soprattutto, una medaglia d'argento ai Mondiali con l'oro sfumato per un solo centimetro al debutto nel gotha della disciplina.