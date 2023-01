Fantastica Dorothea in Coppa del Mondo di biathlon, vince ad Anterselva con una rimonta pazzesca Dortohea Wierer ha vinto la gara di Coppa del Mondo ad Anterselva. Nella prova sprint, sulla distanza di 7.5 chilometri, ha imposto un distacco di 2″8 alla francese Chloè Chevalier.

Dorothea Wierer ha vinto ad Anterselva la gara di sprint femminile di biathlon.

Il crollo nel finale della francese Chloè Chevalier ha consegnato la vittoria a Dorothea Wierer, la prima della stagione sulla pista di Anterselva che conosce come le proprie tasche. Nella prova sprint, sulla distanza di 7,5 chilometri, è salita sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo di Biathlon con un distacco di 2″8 sull'avversario, dopo aver rimontato lo svantaggio che la vedeva attardata di 7″ a 1.7 chilometri.

Per la campionessa italiana si tratta del quinto trionfo sul percorso in Trentino (14° in carriera, per un totale di 48 podi nel circuito iridato) ottenuto su quattro format differenti. In precedenza aveva vinto la mass start del 2022, l’individuale e la pursuit nel 2020 (gare valide anche per i Mondiali) oltre che una pursuit nel 2019.

Adesso Wierer è terza in classifica generale con 567 punti alle spalle di Julia Simon (prima, 788) ed Elvir Oberg (seconda, 675) e con un +1 rispetto all'altra italiana, Lisa Vittozzi (quarta, 566). Quest'ultima non è andata oltre il dodicesimo posto (+45″2 rispetto alla connazionale), complice un esito poco esaltante al poligono nonostante il quinto tempo sugli sci.

Nemmeno le folate insidiose di vento sono riuscite a fermare l'atleta azzurra che al poligono ha costruito buona parte del suo successo assicurandosi un 10/10 che le ha permesso, assieme al decimo tempo sugli sci, si piazzarsi davanti a tutti. Ma è rimasta col fiato sospeso fino a quando la transalpina, che pure sembrava poter ribaltare la vetta, non ha commesso errori fatali nella parte conclusiva del tracciato perdendo fino a 8 secondi da Wierer. Terza si è classificata la svedese, con un divario di 8.7 secondi.

Lisa Vittozzi è giunta solo dodicesima e in classifica generale di Coppa del Mondo è stata preceduta proprio dalla connazionale, Wierer.

La gara di Anterselva si completa con il quarto posto ottenuto dalla norvegese Marte Roeiseland (+14″7 ) e il quinto di Anastasjia Lampic (+18″4). Ottava piazzamento, invece, per la leader attuale della Coppa del Mondo, Julia Simon (+26″7).

Quanto alle altre atlete italiane in gara va segnalata una buona prestazione di Samuela Comola, che ha chiuso in 25ª posizione (+1'21"). Si qualificano per la gara dell'Inseguimento in programma sabato anche le azzurrre Hannah (42ª, +1'45″7) e Rebecca Passler (54ª, +2'14″1).