Ex campione degli Springbok sventa un furto in ciabatte: il bel gesto di Jean de Villiers Il proprietario della macelleria ha raccontato cosa è successo, fornendo dovizia di particolari sulla dinamica dell’episodio. “Lo ha scrutato per tutto il tempo senza che lui se ne accorgesse”.

Jean de Villiers insegue il ladro all’esterno del locale.

Il ladro che aveva progettato il colpo in un negozio a Paarl, in Sudafrica, non immaginava che a sbarraargli la strada ci sarebbe stato Jean de Villiers. L'ex giocatore di rugby, oggi 41enne, è una montagna di quasi due metri (per cento chili di peso) che si trovava in quel locale assieme alla moglie. In carriera ha giocato con gli Springbok, di cui è stato anche capitano conquistando una Coppa del Mondo (2007) e un terzo posto iridato (2015) prima di decidere di ritirarsi dopo un brutto infortunio alla mascella.

Il proprietario della macelleria ha raccontato cosa è successo, fornendo dovizia di particolari sulla dinamica dell'episodio: da quando l'ex campione s'era accorto che ci fosse una persona sospetta all'interno del locale fino a come lo ha inseguito e poi neutralizzato, riportandolo all'interno e consegnandolo in custodia a un agente.

"Lo ha scrutato per tutto il tempo senza che lui se ne accorgesse". È così che la consorte dell'ex giocatore ha descritto il modo in cui l'ex rugbista – che ha l'occhio allenato in tanti incontri passati a osservare i movimenti degli avversari nel tentativo di anticiparli – è rimasto calmo, impassibile, apparentemente distratto mentre era alla cassa. Ma in realtà aveva tutta la situazione sotto controllo, compreso il fatto che il malintenzionato fosse disarmato.

Non è stato come ai vecchi tempi delle sfide in campo ma c'è andato vicino: de Villiers era noto per la sua capacità di leggere il gioco e per aver spesso messo a segno tentativi d'intercettazioni insperati. La tecnica innata questa volta l'ha sfruttata per sventare un furto.

"Quando ha visto che l'uomo stava mettendo qualcosa in tasca e in una borsa – ha aggiunto la donna – ha iniziato a seguirlo senza destare sospetti. Sono usciti insieme dal negozio e s'è messo sulle sue tracce fino a corrergli appresso". Lo ha fatto in ciabatte, in perfetto equilibrio, forte dello scatto e di un atletismo per nulla offuscati.

I fotogrammi del video registrato dalle telecamere di sorveglianza mostrano de Villiers tallonare il ladro, avventarsi su di lui e poi fare ritorno nel negozio dove c'è un poliziotto ad attenderli. "L'ho seguito e gli ho detto ‘hey, fermati' – ha ammesso l'ex giocatore – ma non lo ha fatto e mi sono messo a correre". Fino a quando non la immobilizzato alla sua maniera, spedendolo in meta dietro le sbarre.