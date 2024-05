Everest Man, lo sherpa dei record, lo fa di nuovo: scala la cima più alta del mondo per la 29ª volta

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Si chiama Kami Rita e a 54 anni ha riscritto la storia dei record del Monte Everest, la cima più alta del mondo, scalandola per la 29ª volta in 29 anni. La prima avvenne nel lontano 1994, l'ultima nelle scorse settimane con un'impresa che ha subito fatto notizia per il re degli sherpa che, malgrado l'avanzare dell'età, rinverdisce ogni anno il proprio primato che nessuno riesce nemmeno ad avvicinare.

Non a caso Kami Rita non è solamente una guida sherpa tra le più conosciute e ricercate. Lui è semplicemente "Everest Man", l'uomo della montagna più alta al mondo che anche quest'anno ha posto il proprio sigillo in cima, affrontando l'immane scalata e ritornando al campo base di partenza in perfette condizioni fisiche. Una "prova" per molti disumana che Rita pratica almeno una volta l'anno da 29 anni senza interruzione: "Nonostante le dure condizioni meteorologiche, la nostra squadra ha continuato con coraggio e determinazione incrollabili", ha scritto subito dopo Rita su Instagram, celebrando la propria impresa. "Questo vertice non è solo un trionfo personale; è una testimonianza del potere della resilienza, del lavoro di squadra e dello spirito umano".

Rakesh Gurung, direttore del Dipartimento del Turismo del Nepal, ha poi fatto sapere che Kami Rita era in ottima compagnia perché nello stesso periodo si è registrato un altro primato. L'ha compiuto il britannico Kenton Cool, 50 anni, che ha scalato la vetta di 8.849 metri per la 18esima volta, diventando lo straniero che più volte al mondo ha raggiunto la cima.

Irraggiungibile, però, il numero di ascese di Kami Rita per il quale, dopotutto, è una questione di assoluta quotidianità visto che per lavoro fa la guida alpina e si ritrova sempre a indicare, seguire ed aiutare scalatori e appassionati per le vie dell'Everest, mitica cima che richiama in Nepal ogni anno migliaia di turisti: "è riuscito nell'impresa mentre guidava un gruppo di alpinisti fino alla vetta della vetta" ha confermato l'organizzazione della spedizione, "è arrivato in cima nella mattinata, per la sua 29a volta dalla prima volta".

Il record di Rita e il Guinness dei primati

Oramai per Kami Rita gli oltre 8.800 metri sono poco più di una scampagnata fuori porta. Ogni anno, la vetta più ambita è meta di migliaia di alpinisti e scalatori ma solamente la metà riescono a conquistarne la cima. Nel 2023 ci sono riusciti solo in 600, tra questi ovviamente c'era anche Kami che ha compiuto il suo tradizionale compito che porta avanti dal 1994 e che gli è valso ripetuti riconoscimenti all'interno del Guinness of Records di cui ne custodisce oramai 29. Sempre per lo stesso motivo: essere l'uomo che più volte al mondo ha scalato fino in fondo il Monte Everest.