Europei di atletica, programma di oggi in TV e orari: Iapichino e la staffetta 4 x 100 gli italiani in gara Il programma di oggi 12 giugno e i risultati in diretta agli Europei di Atletica a Roma: da Larissa Iapichino nel salto in lungo fino alle staffette c’è ancora possibilità per l’Italia di vincere ori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ultima giornata di gare agli Europei di Atletica di Roma. Nella serata odierna, mercoledì 12 giugno, ci sono ben 10 finali in programma con l'Italia che ha l'opportunità aumentare il bottino di trofei nel medagliere finora ricco di soddisfazioni. A differenza dei giorni precedenti, tutte le competizioni delle differenti discipline si disputeranno solo di sera.

Riflettori puntati soprattutto su Larissa Iapichino nel salto in lungo. Ma ulteriori piazzamenti e vittorie possono arrivare anche dal terzetto tricolore composto da Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva nella finale dei 1500. Attenzione anche alle finali delle staffette maschili e femminili 4×400 e 4 x 100, le più attese del sesto giorno. Nel primo caso (4 x 400 femminile) scendono in pista Accame, Trevisan, Borga e Polinari, seguite da dai colleghi Lopez, Aceti, Meli e Scotti (4 x 400 maschile). A seguire la 4 x 100 maschile in cui ci sono le speranze Jacobs e Tortu.

Il programma di oggi e italiani in gara: gli orari delle finali

In due ore e mezza di gare sono concentrate le ultime 10 finali degli Europei di atletica di Roma. Da Larissa Iapichino nel salto in alto fino alla staffetta 4 x 100 maschile (quella dove c'è Jacobs) l'Italia competerà tutta d'un fiato per assicurarsi gli ultimi successi e medaglie. Di seguito il programma dell'ultimo giorno con gli italiani in pista:

SESSIONE SERALE – finali

20.20 – salto con l’asta maschile (finale)

20.28 – lancio del giavellotto maschile (finale)

20.54 – salto in lungo femminile (finale) – Iapichino

21.05 – 4 x 400 metri femminile (finale) – Italia

21.17 – 4 x 400 metri maschile (finale) – Italia

21.28 – 800 metri femminile (finale)

21.44 – 10.000 metri maschile (finale), Guerra , Ouhda , Ursano

, , 22.26 – 1500 metri maschile (finale) – Arese , Meslek , F. Riva

, , 22.40 – 4 x 100 metri femminile (finale)

22.50 – 4 x 100 metri maschile (finale), Italia

Dove vedere gli Europei di atletica oggi in TV e streaming: diretta sulla Rai

La diretta tv e streaming dell'ultima giornata di gara degli Europei di atletica di Roma sarà visibile in chiaro per tutti sui canali della Rai: su Rai Sport dalle 20.00 alle 21.00, su Rai 2 dalle 21.00 alle 23.00. Per chi volesse seguire le trasmissioni online potrà farlo collegandosi al sito, direttamente oppure tramite app, di RaiPlay. Diretta tv, ma solo per abbonati, anche su Sky, Dazn ed Eurosport. Per il live streaming, sempre a pagamento, ci saranno Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.