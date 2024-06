video suggerito

Europei di atletica, il programma di oggi in TV e orari: Tamberi, Sibilio e Battocletti gli italiani in gara Altra giornata di atletica per gli Europei di Roma, oggi martedì 11 giugno con tante finali e Italia che potrebbe arricchire il proprio medagliere: Tamberi nell’alto, Sibilio nei 400 ostacoli, Battocletti nei 10 metri possono fare molto bene. Poi occhi puntati sul debutto di Larissa Iapichino per il salto in lungo femminile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi martedì 11 giugno, va in scena la quinta e penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma. Un day 5 in cui verranno assegnati ben otto titoli e in cui l'Italia ancora una volta vuole provare a essere protagonista. Già infranto qualsiasi record di medagli complessive e d'oro in particolate. Tanti, ancora una volta, gli azzurri impegnati in gara.

Una nuova giornata ricca di appuntamenti, con alcuni nostri atleti che potrebbero rimpinguare il medagliere attuale, in primis Gianmarco Tamberi che si giocherà la vittoria nella finale nell’alto, Emmanuel Ihemeje nel triplo, Nadia Battocletti sui 10.000 metri e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Si concluderà il Decathlon in cui è impegnato i nostri Lorenzo Naidon e Dario Dester nel decathlon e poi, in mattinata, farà il suo debutto nella rassegna continentale Larissa Iapichino, impegnata nelle qualificazioni del salto in lungo.

Il programma di oggi agli Europei di atletica e gli italiani in gara: gli orari

Si riparte anche oggi di prima mattina, alle 9:35 con le altre prove del decahtlon, in una sessione che si chiuderà con le batterie della staffetta. Poi, in serata, le finali: salto in alto, triplo, i400 ostacoli e i 10.000 metri

SESSIONE MATTUTINA

9.35 Decathlon, 110 ostacoli (italiani in gara: Dario Dester, Lorenzo Naidon)

10.10 800 metri (femminile), semifinali

10.30 Decathlon, lancio del disco

10.35 Salto in lungo (femminile), qualificazioni (italiani in gara: Larissa Iapichino)

10.45 4×400 (maschile), batterie

11.15 4×400 (femminile), batterie

11.55 Decathlon, salto con l’asta

12.00 4×100 (maschile), batterie

12.30 4×100 (femminile), batterie

13.00 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

SESSIONE SERALE

19.05 Decathlon, tiro del giavellotto

20.35 Salto in alto (maschile), finale (italiani in gara: Manuel Lando, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi)

20.55 Salto triplo (maschile), finale (italiani in gara: Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje)

21.05 400 ostacoli (maschile), finale (italiani in gara: Alessandro Sibilio)

21.18 400 ostacoli (femminile), finale (italiani in gara: Ayomide Folorunso)

21.30 10.000 metri (femminile), finale (italiani in gara: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Anna Arnaudo, Valentina Gemetto, Elisa Palmero)

21.36 Tiro del giavellotto (femminile), finale

22.25 Decathlon, 1500 metri

22.53 200 metri (femminile), finale

Dove vedere gli Europei di atletica oggi in TV e streaming

La diretta tv e streaming di tutte le giornate degli Europei di Roma sarà visibile in doppia modalità o in chiaro o in esclusiva tramite abbonamento. Nel primo caso, la trasmissione in TV sarà garantita sui canali della Rai (Rai 2 e Rai Sport HD), mentre per lo streaming senza costi ci si può collegare al portale RaiPlay. Come seconda opzione, gli Europei di atletica andranno in onda anche su Sky, Dazn ed Eurosport ma solo per gli abbonati in TV mentre per il live streaming, sempre criptato, su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+ e Dazn.