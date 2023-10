Escono subito dai Mondiali, in patria vengono accolti da eroi: è l’essenza del rugby Il Portogallo è stato eliminato nella fase a gironi del Mondiale di Rugby, ma al ritorno in patria ha ricevuto un’accoglienza calorosissima. Un momento di sport fantastico.

A cura di Alessio Morra

Nel weekend si disputeranno i quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby. Andranno in scena quattro partite molto attese e due match che di fatto sono due finali anticipate: Francia-Sudafrica e Irlanda-Nuova Zelanda, gli altri sono Galles-Argentina e Inghilterra-Fiji. L'Italia è fuori. A casa anche il Portogallo, che però al ritorno in patria ha trovato un'accoglienza clamorosa. Un popolo in festa per una nazionale, che è uscita sì nella fase a gironi, ma si è fatta valere ed ha vinto la prima partita nella competizione.

Non ha una grande tradizione nel rugby il Portogallo, che però sta crescendo. I tempi in questo sport sono lenti e ci vogliono anni e anni per fare il salto di qualità. Maturazione lenta. I portoghesi per la seconda volta nella loro storia, la prima dopo sedici anni, hanno preso parte al Mondiale, sono finiti in un girone complicato che ha visto la più grande sorpresa della prima fase e cioè l'eliminazione dell'Australia, buttata fuori dal torneo dalle Isole Fiji, che ora si preparano alla sfida da ricordare per sempre con gli inglesi.

Contro Fiji, il Portogallo ha vinto la 1ª partita di sempre ai Mondiali di Rugby.

Il Portogallo si è presentato con una valigia carica di sogni e con tanta voglia di combattere: l'obiettivo era quello di fare bella figura e possibilmente anche di vincere, almeno una partita. L'esordio è contro il Galles, una delle squadre favorite, che si impone per 28-8. La partita successiva si chiude con un clamoroso pareggio con la Georgia, un 18-18 che taglia le gambe a entrambe le squadre. Poi arriva un'altra sconfitta, come da pronostico, contro l'Australia che doveva vincere e si impone in modo agevole. Il Mondiale si chiude con il successo, storico, contro le Isole Fiji, sconfitte 24-23.

Il Portogallo era fuori, ma voleva e vincere e ha vinto. Un successo pesante e storico per la squadra portoghese che pur perdendo è uscita dal torneo che con il sorriso. E quella vittoria ha prodotto una festa eccezionale, e molto probabilmente inaspettata.

Perché al ritorno in patria i rugbisti portoghesi hanno trovato migliaia di persone in aeroporto ad accoglierli, come se il Mondiale lo avessero vinto o come se avessero ottenuto il podio. Qualcosa di meraviglioso, non certo di unico, ma di raro, perché un'accoglienza così in genere non si riserva a chi è uscito nella fase a gironi. L'essenza del rugby all'ennesima potenza si vede nelle immagini provenienti all'aeroporto di Lisbona. Immagini che riconciliano con lo sport.