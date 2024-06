video suggerito

Erriyon Knighton è tornato, il nuovo Bolt era scomparso per due mesi: era stato fermato per doping Mistero svelato attorno al ventenne fenomeno della velocità Erriyon Knighton, che era sparito dai radar dell’atletica negli ultimi mesi. Parteciperà regolarmente ai Trials americani di fine giugno, che valgono un pass per Parigi 2024. Era stato trovato positivo lo scorso marzo ad uno steroide e fermato dall’ASUDA ma la notizia non era stat resa pubblica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Per tutti Erriyon Knighton è colui che riuscirà nel prossimo futuro a battere lo storico record di Usain Bolt. Ha solo 20 ma il velocista americano è un classico predestinato dai numeri incredibili. Eppure nelle ultime uscite di questo 2024 è sparito improvvisamente dai radar delle corse di atletica. Nessuno ne ha capito il motivo finché il suo nome è tornato nelle liste di partenza della World Athtletics e parteciperà regolarmente ai prossimi Trials di fine giugno che daranno accesso alle Olimpiadi. Il motivo dell'assenza? L'USADA – l'Agenzia antidoping americana – lo ha fermato per due mesi dopo essere risultato positivo all'antidoping.

Il nome di Knighton è di quelli seguiti con attenzione massimale nel mondo della velocità su pista perché il giovanissimo talento americano ha già dato modo di stupire e prendersi la scena a tal punto che per molti sarà colui che riuscirà a superare sua Maestà Bolt il cui record (19.19) è ancora lì a imperare nei 200 metri. Erriyon Knighton è infatti l'attuale primatista mondiale Under 200 su quella distanza corsa in 19.49 il 30 aprile 2022 e nel suo già ricchissimo palmares annovera due medaglie: il bronzo conquistato ai Mondiali di Eugene 2022 e l'argento iridato a Budapest 2023.

L'assenza nel 2024, la squalifica di 2 mesi da parte della USADA

Dov'è Erriyon Knighton?: molti si sono chiesti che fine avesse fatto il giovanissimo talento in questo 2024 dove non ha quasi mai corso, se non lo scorso febbraio in un non certo eclatante 20.21. Poi, l'anonimato che è durato fino a questo giorni in cui si è svelato il motivo dell'assenza dalla pista e dalle gare di velocità. Il 26 marzo scorso, Knighton è stato trovato positivo in un controllo a sorpresa ad un metabolita del trenbolone, uno steroide con un effetto simile al clenbuterolo che serve ad aumentare la crescita muscolare. Subito l'USADA, l'Agenzia antidoping degli Stati Uniti, ha fermato il ragazzo per poi accettare come causa più probabile alla contaminazione involontaria.

Il ritorno alle gare di Knighton: si gioca un pass per Parigi 2024

Knighton ha così ricevuto una sanzione di soli due mesi che ha finito di scontare adesso, proprio a ridosso dei Trials che si corrono in America dal 28 al 30 giugno, dove correrà per uno dei tre biglietti olimpici per Parigi. Il parterre sarà ricchissimo di altri campioni come Noah Lyles, Fred Kerley, Kenneth Bednarek e Courtney Lindsey. Non sarà semplice, ma il novello Bolt, ha tutto per imporsi ancora una volta e scacciare più lomntano possibile qualsiasi ombra di doping. Contaminato o no.