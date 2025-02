video suggerito

Drammatico infortunio per Tessy Ebosele: smorfia di dolore impressionante, tendine d'Achille spezzato Terribile infortunio durante la finale di salto in lungo ai Campionati nazionali spagnoli di atletica per la giovane Tessy Ebosele: all'ultimo tentativo, in cui si stava giocando l'oro, si è rotta il tendine d'Achille. Tra la disperazione e il dolore ha lasciato il palazzetto in sedia a rotelle in lacrime. Poi, è tornata sul podio zoppicando, per prendersi il meritato argento.

A cura di Alessio Pediglieri

I Campionati spagnoli di atletica leggera svoltisi questo sabato, hanno lasciato negli occhi di tifosi e appassionati un momento di grande tensione durante la gara di salto in lungo. L'atleta spagnola Tessy Ebosele ha riportato una rottura al tendine d'Achille della gamba sinistra durante il suo ultimo tentativo in pedana, mentre cercava di superare il record che le avrebbe assicurato la medaglia d'oro. Mentre il suo staff la guardava preoccupata dagli spalti, ha iniziato a saltellare a metà rincorsa, per poi trovarsi con il volto stravolto dal dolore, fino ad accasciarsi sui cartelloni a bordo pista ed essere poi trasportata fuori dal palazzetto in sedia a rotelle tra le lacrime.

La drammatica sequenza dell'infortunio di Ebosele: tendine strappato durante la corsa

"Mi sono rotta il tendine": questo il labiale della povera Tessy Ebosele rivolta alla tribuna dove c'era il suo allenatore a seguirla nell'ultimo salto della prova di lungo in cui si giocava la medaglia d'oro. Subito ha capito che la situazione era gravissima, impietrita con lo sguardo drammaticamente consapevole di quanto appena accaduto: un gesto con la mano, poi il crollo sui cartelloni pubblicitari a bordo pedana, le urla di dolore e le lacrime di disperazione, Così si è consumata la gara più triste della giovane carriera della spagnola che ha lasciato col fiato sospeso i presenti e i tifosi a casa.

Ebosele in sedia a rotelle, poi sul podio per ritirare il meritato argento

Un infortunio che è stato uno shock per tutta l'atletica spagnola, poiché Ebosele è uno degli atleti più promettenti e stava giocandosi il titolo nazionale nel salto in lungo prima di poter provare a ripetersi anche nel Salto Triplo, in programma sempre sabato pomeriggio. Invece ha dovuto lasciare il palazzetto in sedia a rotelle, tra le lacrime e l'applauso dei presenti. Poi, un piccolo regalo e un sorriso: nonostante la sfortuna di aver subito un infortunio che la terrà lontana dalle piste di atletica per diversi mesi, Tessy Ebosele è riuscita a salire comunque sul podio per ritirare la medaglia d'argento.