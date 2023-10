David Njoku su presenta al match di NFL mascherato: non è un vezzo, nasconde un serio infortunio Il 27enne tight end dei Cleveland Browns, David Njoku si è presentato alla sfida di NFL contro Baltimora con una vistosa maschera che gli ha celato il viso. Che ha tenuto nascosto anche durante il riscaldamento. Per nascondere le conseguenze di un incidente domestico.

A cura di Alessio Pediglieri

I fan dell'NFL e soprattutto i tifosi dei Cleveland Browns erano in ansia per le condizioni fisiche del loro tight end David Njoku che aveva messo in discussione la propria presenza dopo un incidente domestico. Per l'incontro dello scorso weekend contro i Baltimora Ravens che hanno stravinto la sfida in trasferta (3-28) valida per la quarta settimana del campionato di football nazionale, Njoku si è presentato regolarmente, ma con un'entrata del tutto inedita: indossando una maschera di lattice che gli ha coperto interamente il volto.

Un'entrata che ha fatto ovviamente il giro del web e non solo per il 27enne campione di football che ha tenuto in ansia negli ultimi giorni tutti i suoi sostenitori. Poi, è arrivata la conferma del suo agente e infine la sua presenza allo stadio dei Cleveland Browns per il match di domenica 1° ottobre, rispondendo all'appello del proprio allenatore, Kevin Stefanski che ha da sempre riconosciuto l'importanza di Njoku in squadra: "Ha già avuto un enorme impatto per noi… È un tight end molto, molto completo restare senza".

Così, Njoku si è presentato, non senza passare inosservato, perché la sua entrata ha attirato l'attenzione generale, indossando una maschera che gli copriva tutto il viso. Viso poi celato anche durante tutta la fase di riscaldamento pre gara quando è sceso in campo ancora una volta con il volto celato, avvolto da un passamontagna nero e da occhiali da sole.

Il motivo? L'incidente domestico cui è stato vittima Njoku qualche ora prima della gara di NFL: mentre si stava adoperando per un barbecue nel cortile di casa con amici, si è ustionato riportando ferite sia al viso sia ad un braccio. Una notizia che è rimbalzata di social in social e che ha scatenato un tam-tam sulle reali condizioni del tight end di Cleveland il cui infortunio avrebbe dovuto quasi certamente tenerlo fuori dai giochi.

Invece, Njoku non si è tirato indietro. Dopo un post rassicurante sui propri account verso i tifosi dei Browns, "la carne è debole… ma ci vediamo domani", è stato di parola anche se a suo modo, trasformando l'incidente maldestro, in evento mediatico: maschera da cattivo del cinema e vistosa pelliccia a tono. Facendo centro. Purtroppo per lui e per Cleveland, però, il match si è concluso con una sonora sconfitta casalinga. Njoku ha giocato, ma non ha reso ovviamente come tutti speravano.

Finora in questa stagione, Njoku ha effettuato 10 ricezioni per un totale di 92 yard e ha concluso la stagione 2022 con 58 ricezioni, conquistando il suo record in carriera, per il secondo maggior numero di yard della sua carriera (628). Adesso sarà fondamentale recuperarlo al 100%. Machera o non maschera.