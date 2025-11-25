sport
video suggerito
video suggerito

“Dal fondo si risale, sempre”: Tania Cagnotto in acqua per la campagna contro la violenza sulle donne

La pluricampionessa di trampolino Tania Cagnotto ha prestato la propria immagine ad una campagna di sensibilizzazione nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne: “Ogni volta che una donna perde la vita mi sento impotente e profondamente triste”.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e anche lo sport ha deciso di scendere a suo modo in campo per certificare la propria vicinanza e sostegno a tutte le vittime. Da una settimana a questa parte si è assistito a partite di calcio costellate da giocatori e allenatori con un segno rosso sul volto e anche in altre discipline è proseguita una sensibilizzazione sull'argomento. Tra cui la campagna che ha visto protagonista anche Tania Cagnotto, pluricampionessa europea dal trampolino e oggi vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto. e che per l'occasione è tornata a nuotare nella piscina "Dibiasi" di Bolzano, dove la sua avventura sportiva è iniziata.

Il claim è chiaro e non lascia dubbi sul messaggio che si è voluto lanciare: "Dal fondo si risale, sempre". Una frase che apre è questo la produzione originale che vede per protagonista l’ex tuffatrice e doppia medaglia olimpica, a Rio de Janeiro 2016, Tania Cagnotto, in collaborazione con DAO sport, società di Sport Management leader in Italia. "Sono contenta di essere stata coinvolta nel progetto – ha spiegato Tania Cagnotto – Spero e mi auguro che questa campagna possa aiutare a sensibilizzare tutti. Bisognerebbe iniziare a educare i propri figli e soprattutto quelli di sesso maschile" ha poi continuato. "Bisogna farlo in un determinato modo, abituandoli al rifiuto: già questo potrebbe aiutare ed essere un passo in avanti per diminuire i femminicidi. Ogni volta che una donna perde la vita mi sento impotente e profondamente triste".

L'iniziativa ha visto Tania Cagnotto tornare a tuffarsi nella piscina "Karl Dibiasi" di Bolzano, il luogo dove tutto è cominciato, quale metafora potente per ritrovare la forza e la convinzione di riemergere e risalire fino ad andare oltre e trovare la forza di denunciare abusi e violenze. Un messaggio forte, sfruttando anche la notorietà di un volto tra i più popolari dello sport italiano. Tania Cagnotto, oltre ad essere stata pluricampionessa europea e campionessa del Mondo dal trampolino di un metro, oggi è vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto nonché membro dirigente della Giunta Nazionale CONI in rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali e mamma di due bambine.

Altri sport
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
La Juve in casa del Bodo sfida anche il freddo: si gioca nonostante le condizioni proibitive
Bodo-Juve si giocherà in condizioni estreme: allerta meteo, neve e -10º per la partita
Spalletti preso in giro per il freddo dai norvegesi: spiazza tutti con una risposta
Conte prima del Qarabag: "Di infortuni ne parlino i medici. Non riesco a sapere"
Buongiorno e il chiarimento tra Conte e il Napoli a Castelvolturno: "Ci siamo parlati"
Champions League, le partite di Napoli e Juventus oggi in TV: orari e dove vederle
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views