Craig Jones contro Gabi Garcia, l'incontro inter-gender di Jiu-Jitsu a rischio: colpa di un bacio Sul ring di Las Vegas andrà in scena il primo incontro inter-gender di Jiu-Jitsu tra il campione Craig Jones e la campionessa Gabi Garcia. Tutto rischiava di essere annullato per un bacio che ha scatenato le polemiche.

A cura di Ada Cotugno

È stato definito il "super combattimento", unico nel suo genere e preceduto da un'enorme polemica che ha rischiato di mettere a repentaglio il suo svolgimento. Craig Jones, campione di Jiu-Jitsu ha deciso di sfidare Gabi Garcia, icona femminile nella stessa disciplina: a Las Vegas si terrà l'incontro inter-gender, anche se un comportamento inappropriato del lottatore australiano ha rischiato di mandare tutto all'aria.

I motivi dell'incontro inter-gender

In realtà i due lottatori si conoscono da molto tempo e hanno intrapreso una faida amichevole per pubblicizzarsi sui social network. Qualche volta si sono allenati insieme prima di incontri importanti e all'inizio di quest'anno Craig Jones ha deciso di sfidare la rivale nel primo incontro inter-gender nel mondo del Jiu-Jitsu brasiliano.

Una situazione inusuale ma che in realtà ha avuto il via libera. Il match avverrà stanotte sul ring a Las Vegas. Gabi Garcia ha accettato di combattere questo particolare incontro, visto che le sue caratteristiche sono compatibili a quelle del rivale. A livello di palmares si parla di due eccellenze: la brasiliana è considerata un'icona nel mondo del BJJ, con 71 vittorie all'attivo, mentre Craig Jones è uno dei migliori lottatori in questa disciplina secondo gli esperti.

La polemica dopo il bacio

L'incontro in realtà era stato organizzato per il mese di marzo, posticipato per la metà di agosto e a un passo dall'essere completamente annullato a causa di un comportamento inappropriato da parte di Jones. L'australiano infatti nell'ultimo faccia a faccia contro Gabi Garcia ha deciso di irriderla superando ogni limite.

In un video diffuso sul suo profilo Instagram si vede l'uomo avvicinarsi alla brasiliana: d'improvviso, mentre erano faccia a faccia in segno di sfida, le ha preso la testa tra le mani per darle un bacio sulle labbra che ha fatto andare Gabi Garcia su tutte le furie. Non si aspettava questo gesto e la sua reazione è stata immediata, tanto da portarla a fare qualche passo indietro sull'incontro prima di confermare la sua presenza.