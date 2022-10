Conor McGregor non sa più come stupire e s’inventa una nuova mossa da ko: “Roba mai vista” Conor McGregor vuole stupire ancora e mostra un video relativo ad un allenamento particolare. Il suo sparring partner è finito al tappeto.

A cura di Marco Beltrami

Conor McGregor ormai si divide tra Hollywood e l'ottagono. Il popolare lottatore negli ultimi tempi si è dedicato al cinema, pronto per recitare al fianco della star Jake Gyllenhaal nel remake del classico degli anni '80 Road House. Questo non gli impedisce di essere molto attivo anche negli allenamenti, nonostante il ritorno ai combattimenti a quanto pare sia ancora lontano, a più di un anno dal brutto infortunio alla gamba.

Sempre molto attivo sui social "The Notorius" si è contraddistinto per un botta e risposta al vetriolo con un’altra celebrità della MMA ovvero Michael Bisping, per vecchie ruggini sportive sfociate poi nella nuova vita da attori di entrambi. Da Twitter a Instagram, dove questa volta McGregor ha stupito tutti postando le immagini di un allenamento molto particolare. Dopo il grande lavoro per rimettersi a lucido fisicamente in palestra, è arrivato il momento di passare ai fatti, con il combattimento vero e proprio.

Nella clip, la leggenda delle arti marziali miste si è fatto riprendere durante un'incontro con uno sparring partner. Un modo per mettere in pratica, quanto preparato in palestra da McGregor che ha provato a sorprendere tutti i suoi fan, ancora una volta. Come? Inventandosi una nuova mossa. In pratica, il 34enne ha voluto eseguire un'azione di cui si è subito preso i diritti d'autore, dichiarando che nessuno l'ha mai vista prima. Si tratta a suo dire di un finto calcio all'indietro (alla lettera "spinning back kick") a cui fa seguito un violento colpo di sinistro ("back hand rifle").

Questo colpo inedito è stato chiamato "the tiocfaidh ar la", che in irlandese vuol dire "il nostro giorno verrà". Di certo la mossa si è rivelata efficace vista che il povero sparring partner è finito al tappeto, visibilmente provato. Una soddisfazione per McGregor che oltre a mostrare il tutto ai suoi "studenti" ha poi chiosato "Siano lodate le ore che ho dedicato alla mia arte". E adesso è grande la curiosità per un suo possibile ritorno ai combattimenti: d'altronde come confermato poi in altri contenuti postati è grande la voglia di Conor di rappresentare ancora una volta la sua Irlanda.