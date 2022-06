Conor McGregor lancia un appello: “Chi conosce questa ragazza? Devo trovarla, si merita un regalo” Con McGregor ha condiviso sui social un messaggio particolare a corredo di un video nel quale a una donna irlandese viene posto per scherzo la domanda “chi vince tra lui e Tyson?”. La risposta fa impazzire il fighter della MMA.

La candid camera spiazza la donna intervistata: le fanno una domanda su Tyson e McGregor e la sua risposta provoca la reazione del fighter della MMA.

Una candid camera a sorpresa, gli effetti sono esilaranti almeno per chi li vede da casa. Durante il Jimmy Kimmel Live hanno posto una serie di domande ad alcune persone su Mike Tyson. La faccia che fanno quando vedono comparire l'ex campione di boxe alle spalle vale tutto il programma: stupore misto a smarrimento e a un pizzico di paura è la reazione che accomuna un po' tutti sia pure con sfumature differenti.

"Diglielo pure…", è la formula magica che spiazza i protagonisti che si ritrovano al fianco la sagoma di The Baddest Man on the Planet. È successo al ragazzo che ha espresso un giudizio negativo sul tatuaggio tribale dell'ex combattente: "Penso sia veramente brutto… è come se qualcuno gli ha dato uno schiaffo in faccia".

L’imbarazzo della donna al momento dell’incontro con Tyson: aveva dichiarato di fare il tifo per Conor McGregor in un incontro tra i due.

Sorridono in maniera isterica, balbettano sapendo di averla fatta grossa e, quando capiscono di essere cascati nel tranello, credono di essere nei guai. La ragazza irlandese alla quale viene chiesto chi vincerebbe in un ipotetico match tra Kid Dynamite e Conor McGregor resta spiazzata, sobbalza e le viene un colpo al cuore. "Non lo so. Entrambi sono molto forti. Ma devo dire Conor perché è irlandese".

Lo smarrimento della donna irlandese quando le appare Tyson al fianco.

Il suo imbarazzo non è caduto nel vuoto, il campione delle Arti Marziali Miste le ha dedicato un post su Facebook. A corredo del video ha scritto un messaggio carico di orgoglio personale e nazionale, una sorta di appello perché qualcuno lo aiuti a reperire l'identità della donna per incontrarla e farle un regalo.

"Chi è questa vera signora irlandese, qualcuno può dirmelo? Desidero raggiungerla e fare un regalo", le parole di McGregor che elogia lo spirito patriottico della connazionale e la prende come esempio da seguire anche per il coraggio mostrato. "È così che si fa. Se ti schieri contro sei un perdente. Qualunque cosa accada, è giusto sostenere il tuo Paese. Massimo rispetto per questa donna irlandese che a New York ha mostrato di crederci".