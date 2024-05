video suggerito

Conegliano vince la Champions League 2024 di volley! Battuta in finale Milano dell’ex Paola Egonu L’Imoco Conegliano batte Milano nella finale della Champions League 2024 di volley femminile e si laurea campione d’Europa per la seconda volta nella propria storia: sconfitta per l’ex Paola Egonu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Imoco Conegliano conquista la Champions League 2024 di volley femminile vincendo in finale il derby italiano contro la Vero Volley Milano delle ex Paola Egonu e Myriam Sylla (che con la formazione veneta avevano vinto la principale competizione europea per club nel 2021). Ad Antalya, in Turchia, le Pantere si sono infatti imposte al tie-break (25-14/23-25/25-19/19-25/15-9) mettendo in bacheca il secondo sigillo continentale (proprio dopo quello del 2021) completando così il clamoroso poker di trionfi in stagione dopo aver già vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Non riesce invece l'impresa alla compagine meneghina alla prima finale di Champions League della propria storia nonostante la voglia di Paola Egonu e Myriam Sylla di giocare un brutto scherzo alle ex compagne. Quest'ultime infatti si sono dovute arrendere al tie break alla maggiore esperienza a livello internazionale delle avversarie che nel parziale decisivo hanno alzato nuovamente il livello del proprio gioco (abbassatosi visibilmente nel corso del 4° set perso malamente da Conegliano).

E come se non bastasse per Paola Egonu arriva anche la sconfitta nel confronto diretto tra le due stelle in campo con Isabelle Haak: 23-19 il tabellino dei punti a favore della svedese, molto più incisiva per quel che riguarda la percentuale in attacco (49% contro un modesto 27% dell’azzurra). A prendersi la scena nel decisivo tie-break è stata però la schiacciatrice statunitense Kathryn Plummer che con i suoi potenti attacchi ha fatto crollare la strenua resistenza di Milano che non ha potuto fare altro che arrendersi alle campionesse d'Italia e dominatrici di questa stagione 2023-2024 che portano a casa il più importante dei quattro trofei messi in bacheca.