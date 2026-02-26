Come sta Andrea Pavan dopo essere precipitato nel vano ascensore vuoto: “È grato di essere vivo”

Andrea Pavan è cosciente e non in pericolo di vita dopo il drammatico incidente capitatogli in Sudafrica prima di partecipare a un torneo di golf: il 36enne romano è precipitato nel vano dell’ascensore vuoto per diversi piani. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico, durato 6 ore.

Uno dei peggiori incubi, cadere nel vano dell'ascensore vuoto e precipitare per più piani, si è materializzato in Sudafrica per Andrea Pavan, 36enne golfista romano che questa settimana si accingeva a disputare l'Investec South African Championship allo Stellenbosch Golf Club, vicino Città del Capo.

Cosa è successo ad Andrea Pavan in Sudafrica: la caduta nell'ascensore senza cabina

Il terribile incidente, che ha provocato a Pavan diverse fratture per le quali già è stato operato, ha visto Andrea rientrare nella propria camera per prendere qualcosa che aveva dimenticato e poi – per la fretta, era in ritardo per arrivare al campo – entrare nell'ascensore quando si sono aperte le porte, senza sincerarsi che la cabina ci fosse. Ha invece trovato il vuoto, precipitando per tre piani, fino al doloroso atterraggio.

Tanta paura, per Andrea e anche gli altri giocatori italiani presenti al torneo inserito nel circuito del DP World Tour (Matteo Manassero, Francesco Laporta e Gregorio De Leo, che poi sono stati con lui in ospedale), ma fortunatamente il romano non è in pericolo di vita, pur essendo uscito parecchio acciaccato dal drammatico episodio.

Andrea Pavan ha 36 anni: romano, vive in Texas con moglie e tre figli

Pavan operato per 6 ore: ridotte le fratture alle vertebre, muove le gambe

L'intervento chirurgico cui è stato sottoposto in ospedale è durato ben 6 ore: i chirurghi hanno dovuto ridurre le fratture alle vertebre (Andrea riesce a muovere le gambe) e sistemare anche una placca all'altezza della spalla, che è il punto del corpo sul quale è caduto.

"È di buon umore, grato di essere vivo e di poter fare videochiamate con i suoi figli", ha detto a ‘Golf Channel' l'ex allenatore di Pavan alla Texas A&M University, JT Higgins (in Texas il romano vive tuttora, assime alla moglie conosciuta proprio al college e ai tre figli).

Si preannunciano tempi lunghi per tornare a giocare a golf, ma quello che conta ovviamente è che Pavan sia cosciente e non in pericolo di vita, dopo un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi per il due volte vincitore sul DP World Tour (D+D Real Czech Masters 2018 e Bmw International Open a Monaco di Baviera 2019).