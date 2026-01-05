Come la cattura di Maduro ha avuto un impatto sullo sport in Venezuela: incertezza e dubbi sul futuro

La cattura di Nicolás Maduro ha aperto una fase di forte instabilità che sta colpendo duramente lo sport in Venezuela. Baseball già fermo, mentre calcio e basket restano in bilico tra rinvii, sospensioni e grandi incognite sul futuro.

La cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, con un'operazione militare che si è sviluppata nell'arco di poche ore, ha avuto e avrà ripercussioni immediate anche sullo sport in Venezuela, aprendo una fase di grande instabilità che mette in discussione la regolare prosecuzione delle attività agonistiche nel Paese.

Il primo settore a fermarsi è stato il baseball, disciplina simbolo del Venezuela. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ha annunciato subito la sospensione a tempo determinato del campionato, con i playoff in corso, ma nelle scorse ore è arrivato un comunicato che informa la ripresa delle attività dal 7 gennaio. Il Round Robin era stato interrotto, e le squadre qualificate sono state rimandate nelle rispettive città, per la necessità di garantire la sicurezza di giocatori, staff e tifosi in un contesto politico e sociale altamente incerto.

Lo stop ha colpito club storici come Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes e Águilas del Zulia; che fanno parte di un torneo formato da 8 società che si disputa solitamente da ottobre a gennaio: questa interruzione compromette la tradizionale tabella di marcia della competizione, che dovrebbe chiudersi entro gennaio per non interferire con le Serie del Caribe e gli impegni internazionali.

Non a caso, già nelle settimane precedenti, la Confederación de Béisbol del Caribe aveva revocato al Venezuela l’organizzazione della Serie del Caribe, trasferendo l’evento a Jalisco, in Messico, per ragioni politiche.

Cosa succederà ai club di calcio che giocano Libertadores e Sudamericana?

Le preoccupazioni non riguardano però solo il baseball. Anche il calcio vive nell’incertezza: l’avvio della stagione 2026 della Futve League è previsto per la fine di gennaio, ma al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali. Dietro le quinte, tuttavia, si ammette che tutto dipenderà dall’evolversi della situazione politica e dalle condizioni di sicurezza.

Scenario simile per il basket, il cui campionato dovrebbe iniziare a marzo.

Sul piano internazionale, a livello calcistico, i dubbi coinvolgono anche le squadre qualificate ai tornei della CONMEBOL: due squadre si sono qualificate direttamente per la fase a gironi della Copa Libertadores (Universidad Central e Deportivo La Guaira), mentre altre due (Deportivo Táchira e Carabono) dovranno affrontare i turni preliminari a partire da fine gennaio. Per quanto riguarda la Copa Sudamericana, saranno rappresentate quattro squadre venezuelane: Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC e Metropolitanos .

Ancora una volta, dunque, lo sport venezuelano si ritrova ostaggio di dinamiche estranee al campo, con calendari da rivedere e decisioni rinviate giorno dopo giorno, in attesa che il quadro politico del paese trovi una direzione più chiara.