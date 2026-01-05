Venezuela, Trump: “È un Paese morto, ora comandiamo noi”. E minaccia Messico, Cuba e Colombia. Il ministro Tajani difende l’attacco: “Legittimo”

Dopo l'attacco Usa che lo scorso sabato ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump definisce il Venezuela, al momento guidato dalla vice Delcy Rodriguez, un "Paese morto" e rivendica il controllo degli Stati Uniti."Non chiedetemi chi è al comando, perché vi darò una risposta, e sarà molto controversa: siamo noi al comando", ha dichiarato, precisando che per ora le elezioni non sono una priorità. "La cosa principale da sistemare è il Paese, che è distrutto. Non c'è denaro", ha insistito.

Parlando con la stampa il presidente degli Stati Uniti ha avvertito che Washington potrebbe sferrare un secondo attacco militare contro il Venezuela, se il governo di Caracas non collaborerà agli sforzi di Washington per "aggiustare" il Paese. E ha esteso le sue minacce anche a Colombia e Messico se non ridurranno il flusso di droga verso gli Stati Uniti. "Operazione Colombia suona bene, a me piace", ha detto. Cuba, alleata di Caracas, "sembra pronta a cadere da sola". E ancora: "Bisogna fare qualcosa con il Messico. Il Messico deve organizzarsi, perché i narcotici stanno fuoriuscendo dal Paese".

Intanto Maduro resta nel carcere di New York in attesa di comparire in tribunale oggi per accuse legate al traffico di droga. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha difeso l'operazione militare degli Usa: "Noi riteniamo che l'uso di interventi militari non sia idoneo a risolvere le questioni, però nello stesso tempo è legittimo l'intervento vista la minaccia che loro intravedevano, e credo che questo emergerà anche nel corso del processo a Maduro", ha dichiarato.