Venezuela, Trump: “È un Paese morto, ora comandiamo noi”. E minaccia Messico, Cuba e Colombia. Il ministro Tajani difende l’attacco: “Legittimo”

Dopo l'attacco Usa che lo scorso sabato ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, Donald Trump definisce il Venezuela, al momento guidato dalla vice Delcy Rodriguez, un "Paese morto" e rivendica il controllo degli Stati Uniti."Non chiedetemi chi è al comando, perché vi darò una risposta, e sarà molto controversa: siamo noi al comando", ha dichiarato, precisando che per ora le elezioni non sono una priorità. "La cosa principale da sistemare è il Paese, che è distrutto. Non c'è denaro", ha insistito.
Parlando con la stampa il presidente degli Stati Uniti ha avvertito che Washington potrebbe sferrare un secondo attacco militare contro il Venezuela, se il governo di Caracas non collaborerà agli sforzi di Washington per "aggiustare" il Paese. E ha esteso le sue minacce anche a Colombia e Messico se non ridurranno il flusso di droga verso gli Stati Uniti. "Operazione Colombia suona bene, a me piace", ha detto. Cuba, alleata di Caracas, "sembra pronta a cadere da sola". E ancora: "Bisogna fare qualcosa con il Messico. Il Messico deve organizzarsi, perché i narcotici stanno fuoriuscendo dal Paese".
Intanto Maduro resta nel carcere di New York in attesa di comparire in tribunale oggi per accuse legate al traffico di droga. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha difeso l'operazione militare degli Usa: "Noi riteniamo che l'uso di interventi militari non sia idoneo a risolvere le questioni, però nello stesso tempo è legittimo l'intervento vista la minaccia che loro intravedevano, e credo che questo emergerà anche nel corso del processo a Maduro", ha dichiarato.
Il figlio di Maduro: "La storia dirà chi sono stati i traditori"
In seguito alla cattura di Nicolás Maduro, suo figlio, il deputato Nicolás Maduro Guerra, ha pubblicato un messaggio in cui parla di "tradimenti" all'interno della cerchia ristretta del potere e ha invitato i sostenitori del ‘chavismo' a proseguire le mobilitazioni nelle strade del Venezuela. "La storia dirà chi sono stati i traditori, la storia lo rivelerà", ha dichiarato in una registrazione audio pubblicata sui social. "Ci vedrete per le strade, ci vedrete al fianco del popolo, ci vedrete innalzare la bandiera della dignità", ha aggiunto il politico 35enne, che figura tra le persone segnalate dagli Usa in casi legati al traffico di droga. Al momento non si sa dove si trovi, né ci sono state segnalazioni della sua presenza pubblica dalla notte dell'operazione che ha portato all'arresto del padre.
Oggi Maduro e la moglie in tribunale
Il presidente venezuelano destituito Nicolás Maduro dovrebbe comparire oggi per la prima volta in un tribunale americano con l'accusa di narcoterrorismo. Maduro e sua moglie Cilia Flores sono attesi in Aula per mezzogiorno ora locale, le 18 in Italia, davanti a un giudice per un breve procedimento legale che probabilmente darà il via a una lunga battaglia legale sulla possibilità di processarlo negli Stati Uniti. La coppia sarà trasferita da una prigione di Brooklyn a un tribunale di Manhattan. In qualità di imputato nel sistema giudiziario statunitense, Maduro avrà gli stessi diritti di qualsiasi altra persona accusata di un reato, compreso il diritto a un processo con una giuria composta da cittadini newyorkesi. I suoi avvocati dovrebbero contestare la legalità del suo arresto, sostenendo che egli gode dell'immunità dall'azione penale in quanto capo di Stato sovrano.
Tajani: "Impegnati per la liberazione di Trentini e altri detenuti italiani"
L'Italia sta lavorando per la liberazione del cooperante Alberto Trentini e degli altri italiani prigionieri in Venezuela in queste ore difficili dopo l'intervento Usa e la cattura del presidente Nicolas Maduro, sperando che con la presidente ad interim Delmy Rodriguez sia più facile il dialogo. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato a Rtl 102.5. "Per quanto ci riguarda, visto che l'Italia è una delle più grandi comunità di connazionali all'estero, dobbiamo lavorare affinché sia garantita la sicurezza dei nostri connazionali, cosa che sta accadendo, ma dobbiamo anche lavorare per la liberazione dei prigionieri politici italiani, per liberare anche Trentini che è l'ultimo degli italiani arrestati", ha detto il ministro. "Noi siamo fortemente impegnati per cercare di portare a casa tutti i nostri compatrioti, a cominciare da Trentini", ha continuato, segnalando che non si tratta di criminali di detenuti per "motivi poltici". Tajani ha detto di aver parlato fino a ieri sera con l'ambasciatore italiano a Caracas. "Stiamo tentando tutto il possibile e l'impossibile e speriamo che con la signora Rodriguez sia più facile il dialogo per riportare a casa una persona che non ha commesso alcun reato, così come gli altri italiani detenuti".
Tajani giustifica l'attacco Usa in Venezuela: "Legittimo, vedevano una minaccia"
L'intervento degli Stati Uniti in Venezuela è stato "legittimo", vista la "minaccia" che Washington "intravedeva" nel "narcotraffico": così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervistato da Rtl 102.5. "È legittimo l'intervento Usa vista la minaccia che loro intravedevano e questo emergerà nel processo a Nicolas Maduro", ha detto Tajani. "E' ovvio che il narcotraffico è uno strumento non solo di interesse economico ma anche per attaccare altri Paesi". Secondo il ministro, allora, "per tutelare la propria sicurezza l'intervento diventa legittimo". Tajani ha aggiunto: "Ora, certo, bisogna lavorare per una transizione democratica". (Vig/Dire) 08:52 05-01-26 NNNN
La Cina chiede il rilascio immediato di Maduro: "Usa viola il diritto internazionale"
La Cina chiede il rilascio "immediato" del presidente venezuelano Nicolas Maduro ed esprime "grave preoccupazione" per la sua cattura e quella della moglie da parte degli Stati Uniti. Le autorità di Pechino accusano inoltre Washington di "violare il diritto internazionale" e i principi della Carta delle Nazioni Unite.
Delcy Rodriguez a Trump: "Lavoriamo per la pace e il dialogo"
Nel suo primo messaggio da presidente ad interim del Venezuela dopo la cattura di Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez si è rivolta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump invitandolo a "lavorare insieme" e invocando un rapporto rispettoso tra i due Paesi, caratterizzato da "pace e dialogo, non guerra". Rodríguez ha lanciato questo appello dopo aver presieduto la sua prima riunione di gabinetto. "Presidente Donald Trump – ha affermato Rodríguez nel suo messaggio, trasmesso sul suo canale Telegram ufficiale – il nostro popolo e la nostra regione meritano pace e dialogo, non guerra. Questa è sempre stata la posizione del presidente Nicolás Maduro, ed è la posizione di tutto il Venezuela in questo momento". "Il nostro Paese aspira a vivere senza minacce esterne, in un clima di rispetto e cooperazione internazionale – ha detto ancora – Crediamo che la pace globale si costruisca garantendo innanzitutto la pace di ogni nazione. Invitiamo il governo degli Stati Uniti a lavorare insieme su un programma di cooperazione, orientato allo sviluppo condiviso, nel quadro del diritto internazionale, e a rafforzare una duratura convivenza comunitaria", ha dichiarato la presidente ad interim.
Trump dice che l'operazione militare in Venezuela non rovinerà rapporti con la Cina
Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato di non ritenere che l'operazione militare condotta da Washington in Venezuela, culminata con la cattura del presidente Nicolas Maduro, possa compromettere i rapporti con il leader cinese Xi Jinping. Interpellato dai giornalisti sull'impatto dell'operazione sulle relazioni con Pechino, Trump ha affermato di avere "un'ottima relazione" con il presidente cinese, sottolineando che tra i due Paesi esiste un equilibrio. "Abbiamo il potere di imporre dazi, e lui ha altri poteri su di noi", ha detto.
Sale a 80 vittime il bilancio dell'attacco Usa in Venezuela
È salito ad almeno 80 morti il bilancio dell'operazione militare statunitense condotta sabato in Venezuela. Lo riferisce il New York Times, che cita un alto funzionario di Caracas. In precedenza, il ministro della Difesa venezuelano Vladimir Padrino aveva dichiarato che gran parte del servizio di sicurezza del presidente venezuelano Nicolas Maduro è stata uccisa durante l'operazione, senza fornire informazioni più precise. L'azione militare ha portato alla cattura di Maduro e della moglie Cilia Flores, attualmente detenuti al Centro di detenzione metropolitano di Brooklyn. Maduro e sue moglie devono rispondere di accuse federali legate al traffico di droga e alla presunta cooperazione con organizzazioni terroristiche. Nel frattempo il governo cubano ha confermato che anche 32 suoi ufficiali sono stati uccisi in Venezuela nel fine settimana durante l'operazione statunitense. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di Stato ieri sera, L'Avana ha spiegato che il personale militare e di polizia era impegnato a Caracas in una missione su richiesta del governo venezuelano, e ha annunciato la proclamazione di una giornata di lutto nazionale. Trump ha confermato a sua volta che "sono stati uccisi molti cubani. Dall'altra parte ci sono stati molti morti. Dalla nostra parte, nessuna".
Cina: "Scenario inaccettabile, sovranità deve essere protetta"
La Cina non accetta che i Paesi agiscano come "giudici del mondo", in merito alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Usa, rilevando che la sovranità di tutte le nazioni "deve essere protetta". E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, nell'incontro avuto domenica a Pechino con il suo omologo pakistano Ishaq Dar, riferendosi agli "improvvisi sviluppi in Venezuela" senza menzionare direttamente gli Stati Uniti. "Non abbiamo mai creduto che un Paese potesse fungere da polizia del mondo, né accettiamo che una nazione possa affermare di essere giudice del mondo", ha osservato Wang, nel resoconto dei media statali. "La sovranità e la sicurezza di tutti i Paesi dovrebbero essere pienamente protette dal diritto internazionale", ha aggiunto il capo della diplomazia di Pechino, nel suo primo intervento pubblico dopo che le immagini di Maduro bendato e ammanettato.
Trump rilancia sulla Groenlandia: "Ci serve"
"Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non sarà in grado di farlo", ha detto Trump parlando dall'Air Force On di ritorno a Washington dalla sua residenza di Mar-a-Lago. "È così strategico in questo momento. La Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque", ha aggiunto.
L'avvertimento a Messico, Cuba e Colombia
Trump ha minacciato azioni militari anche contro Colombia e Messico se non ridurranno il flusso di droga verso gli Stati Uniti. "Operazione Colombia suona bene, a me piace", ha detto il presidente, aggiungendo che Cuba, alleata di Caracas, "sembra pronta a cadere da sola", senza bisogno di un'azione militare statunitense. "Bisogna fare qualcosa con il Messico. Il Messico deve organizzarsi, perché i narcotici stanno fuoriuscendo dal Paese", ha detto ancora. "E dovremo fare qualcosa. Ci piacerebbe molto che il Messico lo facesse. Sono capaci di farlo, ma purtroppo i cartelli sono molto forti in Messico," ha aggiunto, spiegando che la sua omologa messicana, Claudia Sheinbaum, "ha un certo timore che i cartelli controllino il Messico", ma che ogni volta che le ha offerto di "inviare truppe" per combattere il traffico di droga nel suo paese, la presidente messicana ha rifiutato.
Le elezioni in Venezuela "non sono una priorità", dice Trump
Prima di parlare di elezioni in Venezuela è necessario ristabilire legge e ordine e gestire direttamente il Paese, a partire dalle sue risorse economiche. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati uniti Donald Trump in un'intervista al New York Post, commentando la prospettiva di un voto dopo la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte delle forze statunitensi. "Dovremmo governare il Paese con legge e ordine. Dovremmo governarlo in modo da poter sfruttare l'economia di ciò che hanno, che è petrolio di grande valore e altre risorse preziose", ha affermato Trump rispondendo a una domanda sulle elezioni in Venezuela. Secondo il presidente statunitense, la questione elettorale non è al momento prioritaria, alla luce della situazione economica del Paese sudamericano. "Il Paese è pronto a diventare, anzi è letteralmente diventato, un Paese del Terzo mondo sull'orlo del fallimento", ha aggiunto. Trump ha inoltre sostenuto che, allo stato attuale, nessuno dei candidati dell'opposizione disporrebbe di un sostegno sufficiente per vincere eventuali elezioni, ribadendo la necessità di una fase preliminare di gestione e stabilizzazione prima di qualsiasi consultazione elettorale.
Trump dice che ora gli Usa comandano in Venezuela
Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha definito il Venezuela un "Paese morto", affermando che spetta a Washington riportarlo in vita. "Il Venezuela in questo momento è un Paese morto. Dobbiamo farlo rinascere", ha dichiarato Trump parlando con la stampa e tornando a commentare la situazione del Paese sudamericano dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte di forze Usa in un raid. "Non chiedetemi chi è al comando, perché vi darò una risposta, e sarà molto controversa: siamo noi al comando". Il presidente ha aggiunto che in Venezuela si terranno elezioni "quando sarà il momento opportuno". "Lo guideremo e lo sistemeremo. Avremo elezioni al momento giusto. La cosa principale da sistemare è il Paese, che è distrutto. Non c'è denaro", ha detto.