Cosa rischia il presidente del Venezuela Nicolas Maduro dopo l’arresto: sarà processato negli Usa

Dopo l’attacco degli Stati Uniti a Caracas la scorsa notte, il presidente Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, sono stati arrestati e trasferiti nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn con l’accusa di narcotraffico e possesso di armi. Entrambi saranno processati davanti a un tribunale federale. Vediamo che cosa rischia Maduro e cosa potrebbe succedergli ora.

Il leader del Venezuela Nicolás Maduro si trova detenuto al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, un carcere federale che in passato ha ospitato detenuti di alto profilo. Dopo il raid Usa a Caracas la scorsa notte, Maduro e la moglie Cilia Flores, sono stati arrestati e trasferiti negli Stati Uniti, incriminati dalla giustizia americana per narcotraffico e possesso di armi. Donald Trump ha dichiarato in una conferenza stampa che gli Stati Uniti "governeranno il Paese" fino a quando non si sarà organizzata una "transizione di potere sicura, appropriata e giudiziosa". Per il momento, la Corte Suprema del Venezuela ha affidato alla vice, Delcy Rodriguez, la presidenza ad interim. Ma cosa rischia Maduro?

Ieri l'ex presidente e la moglie sono atterrati alla base della Guardia Nazionale Aerea Stewart a Newburgh. Maduro è stato scortato fuori dall'aereo circondato da agenti federali e la coppia è stata poi trasportata in elicottero all'eliporto Westside di Manhattan.

Come si vede dalle immagini diffuse dalla Casa Bianca, il presidente è stato condotto in manette negli uffici della Dea (Drug Engorcement Administration) e poi al Metropolitan Detention Center. La struttura è nota, oltre che per le sue condizioni fatiscenti e insalubri, per aver detenuto prigionieri "celebri" di alto profilo come Joaquin "El Chapo" Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, P. Diddy e Sam Bankman-Fried.

Nelle prossime settimane Maduro e la moglie dovranno comparire davanti a un tribunale federale di Manhattan per rispondere di accuse legate a narcoterrorismo, traffico internazionale di cocaina e possesso di armi."Dovranno presto affrontare tutta la potenza della giustizia americana e saranno processati sul suolo americano", ha dichiarato Trump durante la conferenza stampa di ieri sera.

Per anni l'amministrazione statunitense ha affermato che Maduro è un criminale. Già nel 2020 Washington aveva tentato di processare il presidente con l'accusa di narcoterrorismo, corruzione e cospirazione per il traffico di cocaina e sostanze stupefacenti in territorio americano. L'incriminazione prevede inoltre la confisca dei beni ritenuti collegati ai reati contestati.

Secondo quanto riporta il New York Times citando fonti coinvolte nei negoziati tra Usa e Venezuela (poi falliti), lo scorso 23 dicembre Washington avrebbe offerto al leader venezuelano un esilio in Turchia, ma lui avrebbe "rifiutato con rabbia" la proposta.

Restano da capire i prossimi sviluppi. Maduro, in quanto Capo di Stato, potrebbe beneficiare dell'immunità riconosciuta dal diritto internazionale. Per il momento infatti, giudici venezuelani non lo hanno dichiarato definitivamente decaduto dall’incarico (decisione che peraltro avrebbe comportato l’indizione di elezioni anticipate entro 30 giorni). Dall'altra parte però, gli Stati Uniti – come anche l'Italia – non hanno riconosciuto le elezioni che nel luglio 2024 hanno riconfermato Maduro alla guida del Paese.

Insomma, la questione dal punto di vista giuridico si preannuncia complicata. Nonostante la legislazione federale americana punisca i reati contestati a Maduro con pene molto severe, l'esito del processo appare tutt'altro che scontato.