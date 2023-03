Colpito dalla palla da baseball in pieno volto: 16 punti di sutura, ma è un miracolato Justin Turner è stato colpito da una palla da baseball in faccia durante la partita tra i Boston Red Sox e i Detroit Pistons. Un impatto devastante.

A cura di Marco Beltrami

Quali danni può fare una pallina da baseball? Bisognerebbe chiederlo a Justin Turner, un giocatore che ha dovuto fare i conti con un grave incidente in occasione dell'ultima partita giocata. Il classe 1984 che gioca di interno per i Boston Red Sox è stato colpito in pieno viso da una palla. Una botta tremenda che ha fatto calare il gelo nello stadio, con compagni e avversari molto preoccupati.

Negli USA è iniziata la marcia d'avvicinamento alla Major League Soccer, il massimo torneo di baseball. Per questo le squadre si stanno disimpegnando negli spring training, ovvero degli incontri "amichevoli" di preparazione per la stagione alle porte. Una di queste è stata quella tra i Boston Red Sox e i Detroit Tigers, che si è disputata in Florida al JetBlue Park. Protagonista suo malgrado uno dei giocatori di Boston Justin Turner, che si stava preparando per battere dopo il conteggio di due palline e uno strike.

Qualcosa però per lui è andato storto: il lancio di Matt Maning è andato fuori controllo e la pallina è finita per centrare in faccia a tutta velocità il povero Turner, sorpreso dalla traiettoria. Impatto devastante per il ragazzo che si è subito accasciato al suolo, quasi tramortito. Il 38enne è stato subito soccorso, anche se ha iniziato a perdere sangue in modo copioso dal volto. Inevitabile l'uscita dal campo con un asciugamano sul viso a tamponare la perdita di sangue.

Grande preoccupazione sulle sue condizioni, su cui ha fatto chiarezza la moglie Kourtney: 16 punti di sutura per Turner, e volto gonfio e tumefatto, fortunatamente però senza fratture con la risonanza magnetica che è risultata negativa. Il comunicato del team recita: "Sta ricevendo cure per una lesione dei tessuti molli ed è monitorato per una possibile commozione cerebrale. Justin è stabile, vigile e di buon umore date le circostanze". Poteva andare molto peggio, perché l'impatto è stato davvero tremendo e le conseguenze sarebbero potute terribili.