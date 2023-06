Clamoroso imbroglio nella maratona: vince Philip Kigen, ma è un impostore che si è sostituito a lui La Lewa Safari Marathon che si è corsa in Kenya è stata teatro di una truffa incredibile: il vincitore non era il vero Philip Kigen, ma un impostore. Gli organizzatori hanno annullato la sua vittoria.

A cura di Paolo Fiorenza

Una vicenda incredibile arriva dal Kenya, dove il comitato organizzatore della Lewa Safari Marathon ha annullato la vittoria di Philip Kigen nella corsa di sabato scorso dopo che si è scoperto che aveva "infranto le regole della gara". Altro che infrangere, quello che è accaduto nella maratona kenyana ha davvero del clamoroso e non si ricorda un imbroglio di dimensioni così colossali: semplicemente chi ha tagliato il traguardo della prova per primo non era chi dichiarava di essere, ossia il ‘vero' Philip Kigen di 37 anni.

Una dichiarazione della Lewa Safari Conservancy – gli organizzatori della maratona che ogni anno si corre presso l'ampia riserva naturale di Isiolo – ha spiegato che Kigen aveva un altro corridore che usava la sua identità e aveva vinto la corsa al posto suo col tempo di 2 ore 19 minuti e 6 secondi. Una performance che non solo lo aveva visto premiare tra gli onori, ma anche tornare a casa con 150mila scellini kenyani, ovvero poco meno di 1000 euro al cambio.

Il ’finto’ Philip Kigen in azione durante la Lewa Safari Marathon

"Gli organizzatori della Lewa Safari Marathon comunicano che Philip Kigen è stato squalificato come vincitore della gara di maratona svoltasi il 24 giugno – recita la nota ufficiale – Questo dopo che è stato verificato che aveva infranto le regole della gara facendo correre un altro corridore sotto la sua identità".

L'impostore aveva anche completato la recita di sabato scorso con le dichiarazioni di rito dopo la vittoria. Il finto Kigen aveva spiegato come sua moglie fosse stata il suo pilastro di sostegno nella preparazione della 24sima edizione della corsa, ringraziandola in diretta per l'incoraggiamento costante nei suoi duri allenamenti.

L’impostore che aveva vinto la maratona kenyana durante le interviste post gara

Dopo la squalifica di chi aveva tagliato il traguardo per primo sotto mentite spoglie, è stato proclamato vincitore della Lewa Safari Marathon l'atleta che era arrivato secondo con oltre 2 minuti di distacco, ovvero John Mitei.

In seguito alla scoperta della truffa, gli organizzatori hanno ribadito il loro impegno per l'integrità e la correttezza della competizione: "Gli organizzatori desiderano ribadire che gli imbrogli di gara non saranno tollerati e che continueranno a essere messe in atto misure rigorose per eliminare i comportamenti disonesti", si legge nella nota.