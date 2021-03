Un'alba grigia per Luna Rossa, che ha perso sia Gara 7 che Gara 8 della finale dell'America's Cup. L'imbarcazione del Team Prada ha avuto la possibilità di vincere entrambe le regate ma ha finito per perderle tutte e due. Nella prima dopo una buona partenza c'è stato un leggero errore con i neozelandesi che ne hanno approfittato, mentre nella seconda Luna Rossa ha vanificato un grande vantaggio ed è arrivata al traguardo con quasi quattro minuti di ritardo. Ora il punteggio è 5-3 per i detentori del trofeo. Serve un'impresa titanica a Luna Rossa, ma le sconfitte odierne seppur brucianti possono far comunque sperare. Perché Spithill e Sirena erano partiti bene e avrebbero avuto la possibilità di chiudere la giornata con due successi.

Quante regate deve vincere Luna Rossa

I neozelandesi sono molto forti e sono i favoriti. Ma soprattutto ora sono in vantaggio. Che succede adesso nell'America's Cup 2021? La situazione è molto più semplice di quanto si possa immaginare. Perché vince l'America's Cup chi per primo conquista sette regate. Dunque i neozelandesi, regolamento alla mano, hanno il successo in linea puramente teorica a un passo. Emirates ha la chance di chiudere i giochi già martedì 16 marzo, lo farà in caso di doppio successo. Se Luna Rossa finirà per perdere anche le prossime due regate l'edizione 2021 sarebbe definitivamente chiusa. In caso invece di doppio successo di Luna Rossa si andrebbe sul 5-5 e tornerebbe l'equilibrio. Nel caso in cui, come nelle prime tre giornate, le due barche vinceranno una gara a testa allora il punteggio sarebbe di 6-4 e si tornerebbe quindi in acqua mercoledì 17 marzo con New Zealand che avrebbe in pratica due veri matchpoint per chiudere la contesa e aggiudicarsi il titolo per la quarta volta.

Le prossime gare nel calendario di Coppa America di vela

Martedì 16 marzo

Gara 9: ore 4.00

Gara 10: a seguire

Mercoledì 17 marzo

Eventuale Gara 11: ore 4.00

Eventuale Gara 12: a seguire

Giovedì 18 marzo

Eventuale Gara 13: ore 4.00