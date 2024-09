video suggerito

Chi è Dickson Ndiema Marangach, il fidanzato di Rebecca Cheptegei che le ha dato fuoco dopo una discussione Chi è Dickson Ndiema Marangach, il compagno dell’atleta Rebecca Cheptegei che le ha dato fuoco dopo una discussione: la maratoneta è morta a 33 anni per le ustioni riportate sull’80% del corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rebecca Cheptegei impegnata in una maratona. È l'atleta al centro della foto con la casacca gialla.

Rebecca Cheptegei è morta in ospedale a seguito delle ustioni riportate sull'80% del corpo dopo che il suo fidanzato, Dickson Ndiema Marangach, le aveva dato fuoco domenica scorsa. L'atleta di 33 anni, che ha gareggiato nella maratona a Parigi 2024 chiudendo al 44° posto, non ce l'ha fatta a causa delle devastanti ustioni riportate dopo che il compagno aveva dato fuoco con una tanica di benzina.

L'annuncio della tragica fine dell'atleta, che aveva gareggiato alle ultime Olimpiadi di Parigi, è stato dato dalla Federazione ugandese di atletica: "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra atleta, Rebecca Cheptegei, avvenuta questa mattina presto, tragicamente vittima di violenza domestica. Come federazione, condanniamo tali atti e chiediamo giustizia. Che la sua anima riposi in pace".

Secondo un rapporto della polizia, il fidanzato della 33enne è entrato nella casa di lei nella città di Endebess, nella contea di Trans, domenica intorno alle 14 mentre i figli dell'atleta erano a messa: subito dopo ha versato benzina su Rebecca prima di appiccare il fuoco. La situazione era molto grave e le condizioni di Cheptegei non lasciavano ben sperare, fino all'annuncio del suo decesso.

Rebecca Cheptegei festeggia dopo avere concluso una gara.

Chi è Dickson Ndiema Marangach, il compagno di Rebecca Cheptegei

Dickson Ndiema Marangach era il compagno di Rebecca Cheptegei e si sarebbe intrufolato nella sua casa nella contea occidentale di Trans-Nzoia domenica intorno alle 14:00. Nel rapporto della polizia di lunedì si legge che le fiamme hanno ferito anche lui: "Dickson, che si era procurato della benzina, ha iniziato a versarla addosso a Rebecca prima di darle fuoco".

Si legge che i vicini abbiano soccorso i due e li abbiano portati al vicino Kitale County Referral Hospital, dove sono stati ricoverati con "ustioni multiple". Il rapporto della polizia non menziona se i figli di Cheptegei siano rimasti feriti nell'attacco.

Nel 2021 in Kenya venne ammazzata la maratoneta Agnes Tirop, 25 anni, che fu trovata morta nella sua casa: il marito separato, Emmanuel Ibrahim Rotich, è stato processato per l'omicidio nel 2023 e ha sempre negato le accuse ma il suo processo è in corso.

Perché Dickson Ndiema Marangach ha dato fuoco alla maratoneta Rebecca Cheptegei

Dickson Ndiema Marangach ha versato benzina su Rebecca prima di appiccare il fuoco: tutto sarebbe avvenuto dopo un litigio, in base a quanto riportato dalla polizia, per il terreno su cui era stata costruita la casa. I genitori di Cheptegei hanno raccontato che la loro figlia aveva acquistato un terreno a Trans Nzoia per essere vicino ai numerosi centri di preparazione atletica della contea.

Anche l'assassino è rimasto ustionato dalle fiamme al 30% del corpo ed è curato nello stesso ospedale, ma le sue condizioni sono in miglioramento.