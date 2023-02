Chi è Ange Capuozzo, l’angelo elettrico dell’Italia del rugby che ci fa sognare al Sei Nazioni Ange Capuozzo ha giocato partite già storiche con la nostra Nazionale e contro la Francia inizia l’avventura nella nuova edizione del Sei Nazioni 2023.

A cura di Jvan Sica

Riflettori puntati su Ange Capuozzo, nelle ultime sfide è stato il migliore della nostra squadra.

L’Italia del rugby torna a giocare il Sei Nazioni con nuove consapevolezze e nuove sicurezze che la partita vinta in Galles nell’edizione scorsa e soprattutto i test match di novembre (vittoria con Samoa e quella storica contro l’Australia) gli hanno dato.

Abbiamo una buona mischia, anche se mancherà il tallonatore Lucchesi nella prima partita contro la Francia, un’ottima seconda linea, dinamica e potente con Niccolò Cannone e Federico Ruzza, il nostro capitano Michele Lamaro in terza linea, Tommaso Allan o Paolo Garbisi all’apertura e due ali che sanno fare tante cose diverse, Pierre Bruno ed Edoardo Padovani. A chiudere il triangolo allargato infine, un estremo che addirittura le altre squadre stanno iniziando a invidiarci, Ange Capuozzo.

Chi è Ange Capuozzo, la stella dell'Italia di rugby

Capuozzo è nato in Francia, a Le Pont-de-Claix, dopo che i suoi nonni, nati a Napoli, si erano trasferiti lì dopo la Seconda Guerra Mondiale per fare i guantai. Suo papà è nato e cresciuto a Grenoble, mentre la madre è metà francese e metà malgascia. Uno stupendo incrocio di popoli e tradizioni capace di creare un gioiellino del nuovo rugby mondiale.

In realtà se lo guardi non pensi subito al rugby. Sembra un ragazzino di 177 centimetri e nemmeno 70 kg di peso, ma con la palla compone una danza elettrica che ammalia e stordisce.

Ange Capuozzo al Sei Nazioni di rubgy

Appena ha “toccato” il Sei Nazioni con la Nazionale ha fatto sfracelli: esordio contro la Scozia all’Olimpico, sconfitta azzurra per 22-33, ma Ange ha segnato due mete. Nella partita successiva poi, un pezzo di storia. Restiamo a galla contro il Galles al Millennium Stadium, all’80’ Capuozzo prende palla nella sua metà campo e riesce a seminare tutti gli avversari che incontra.

Passa il pallone a Edoardo Padovani quando ormai la meta è fatta. Garbisi trasforma e vinciamo in una delle grandi patrie del rugby internazionale. A fine partita il premio Man of the Match viene assegnato a Josh Adams, il quale va da Capuozzo per consegnargli la medaglia. Marco Pastonesi, una delle nostre migliori penne sportive e rugbistiche nello specifico, il giorno dopo scrisse che la sua azione era mossa da una “disperata ispirazione”.

Capuozzo primo italiano premiato ai World Rugby Awards

Anche in autunno Ange Capuozzo è stato il migliore della nostra squadra, facendo spesso saltare i meccanismi difensivi samoani e australiani. Ha fatto così buona impressione che ai World Rugby Awards è stato eletto “Breakthrough Player of the Year”, giocatore rivelazione dell’anno, superando giocatori come l’inglese Henry Arundell e i due irlandesi Dan Sheehan e Mack Hansen.

Altro attestato di stima anche le parole al Corriere della Sera di Diego Dominguez. Alla domanda se Capuozzo fosse un campione, il nostro grande numero 10 risponde: “È sorprendente, sembra leggero invece è tosto, difende, prende le palle alte”. Proprio così. A prima vista sembra un bambino tra gli uomini, poi quando ha la palla tra le mani il bambino resta bambino, ma con il turbo e una dinamica fantasia che ci sorprende ogni volta.

Infine le sue parole per spiegare come riesca a superare la differenza di taglia e di peso nei confronti con tanti suoi avversari. Intervistato da Karim Ben-Ismail per L’Equipe, sull’idea che uno con il suo fisico dovrebbe avere paura di affrontare gli armadi, ha risposto: “Certo che ho paura. Ma è questa sensazione che amo, perché mi fa sentire vivo. E poi mi motiva. Mi dico OK, ho i miei pregi da mettere in campo e farò di tutto per dimostrarlo”. Speriamo che continui ad avere paura e trovare nuove strategie per superarle fin dalla prima partita di questo nuovo Sei Nazioni contro la Francia campione in carica.