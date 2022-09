Chamizo di bronzo ai Mondiali di lotta 2022: l’azzurro si conferma tra i più forti nei 74 kg Frank Chamizo si è preso la medaglia di bronzo nella categoria 74 kg stile libero ai Mondiali di lotta 2022: battuto 5-3 il turco Demirtas.

A cura di Vito Lamorte

Frank Chamizo ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria 74 kg stile libero ai Campionati Mondiali di lotta 2022 di Belgrado. Il lottatore azzurro, che si è preso il quarto podio iridato della carriera, si è aggiudicato la finale 3°/5° posto riuscendo ad avere la meglio ai punto per 5-3 sul turco Soner Demirtas.

È stata una sfida molto equilibrata fino alla fine ma l’italo-cubano ha messo a segno l’ultima tecnica da 2 punti proprio allo scadere e nel momento in cui il suo avversario stava provando il tutto per tutto per cercare di ribaltare l'esito della contesa. In caso di pareggio, sul 3-3, Chamizo avrebbe vinto per priorità, grazie ad un contrattacco da 2 punti quando mancava meno di un minuto al termine della sfida.

Per Frank Chamizo, come già anticipato, quella conquistata alla Stark Arena di Belgrado è la quarta medaglia ai Mondiali dopo gli ori di Las Vegas nel 2015 nei 65 chilogrammi e Parigi nel 2017 nei 70 kg, e l’argento di Nur-Sultan nel 2019 nei 74 kg. Nella bacheca dell'italo-cubano sono presenti anche sei podi continentali, tra cui gli ori di Riga nel 2016 nei 65 chilogrammi, di Novi Sad nel 2017 nei 70 kg e Roma nel 2020 nei 74 kg. Alle Olimpiadi l’azzurro ha conquistato il bronzo nel 2016 a Rio de Janeiro nei 65 kg e questa vittoria è una rivincita dopo la delusione del quarto posto ai Giochi di Tokyo. Adesso può voltare pagina e pensare ai Giochi di Parigi del 2024.