Campione di wrestling dal cuore d’oro: salva la bimba a bordo ring dall’intervento della sicurezza Durante il classico bagno di folla di fine match, il campione statunitense Cody Rodhes si è reso protagonista di un gesto tenero e amorevole nei confronti di una piccola fan. Immortalato in un video, diventato subito virale.

A cura di Alessio Pediglieri

100 chilogrammi di pura forza e muscoli per 185 d'altezza che racchiudono un cuore d'oro. Quello di Cody Rhodes che oltre ad essere uno dei wrestler più conosciuti, forti e vincenti del circuito WWE degli ultimi 15 anni ha ancora una volta scalato le classifiche degli atleti più amati di sempre. Grazie all'ultimo gesto fatto a bordo ring e che è diventato immediatamente virale sui social.

Durante la Royal Rumble 2023, vinta eliminando nell'ultimo combattimento, Gunther, Rhodes è stato ripreso da un fan a bordo ring mentre ricambiava l'immenso affetto della folla che si era assiepata dietro alle transenne. I classici "cinque" per tutti, l'irrefrenabile gioia e un entusiasmo contagioso, tra strette di mano e sorrisi a grandi e piccini. Poi il video inquadra improvvisamente una scena particolare: c'è una bambina che viene letteralmente calata al di là delle transenne, da sola, in attesa di un po' di attenzione, con in mano un bambolotto che rappresenta il wrestler. Rhodes si gira e la scorge ma invece di permettere agli addetti alla sicurezza di intervenire, la prende amorevolmente in braccio, la abbraccia e dopo l'ultima carezza, la riconsegna ai genitori al di là delle barriere. Il tutto mentre un funzionario corre per cercare di rimuovere il bambino dalla passerella verso il ring.

L'intera scena è stata catturata da uno spettatore poco distante, che cercava di ottenere un saluto e un selfie con Rhodes, che poi passandogli davanti ha salutato dentro al video. Subito diventato popolare sul web e che ha evidenziato ancora l'umanità del 37enne wrestler statunitense, in grado anche nel momento del massimo tripudio nei suoi confronti, di intenerirsi davanti alla bimba che, in maniera del tutto improvvida, un genitore aveva messo al di là delle barriere di protezione.

Un gesto, quello di Rhodes che ha rinsaldato ancora di più il legame speciale che lo lega ai suoi fan: "Alcuni wrestler, anche delle leggende, erano convinti che ci fosse solamente un modo per fare le cose…" aveva detto in merito al pubblico WWE "ma ho capito che se vedi le persone entusiasmarsi per te, si divertono e ti seguono, allora significa che stai facendo le cose per bene. I fan sono cambiati negli anni, anche noi dobbiamo cambiare nei nostri comportamenti". E alla prima occasione, Cody Rhodes è stato di parola.