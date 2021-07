Calcio alle Olimpiadi 2021: squadre partecipanti e calendario, l’Italia non c’è Il calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2021 non vedrà impegnata alcuna nazionale italiana né maschile né femminile. Il torneo maschile (16 squadre in 4 Gironi, quarti, semifinali e finale) inizia il 22 luglio e si conclude l’8 agosto. Il torneo di calcio femminile (12 squadre, 3 Gironi, quarti, semifinali e finale) inizierà il 21 luglio e si concluderà il 7 agosto.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia del calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2021 non ci sarà. E sarà la terza edizione dei Giochi senza i nostri azzurri a rappresentanza dello sport più amato e seguito nel nostro Paese. Ma il calcio sarà tra i protagonisti della rassegna dei Cinque Cerchi che inizierà il prossimo 23 luglio e si svolgerà in Giappone. Il torneo di calcio olimpico maschile inizierà il 22 luglio e si protrarrà fino all'8 agosto 2021 mentre quello femminile si svolgerà dal 21 luglio al 7 agosto. Le partite saranno disputate in sette stadi in sei città del Giappone: Tokyo, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai e Yokohama. Le Nazionali rappresentate saranno in totale 16 suddivise in 4 gironi per il torneo maschile e 12 in 3 gironi per quello femminile.

La composizione delle rose segue dei criteri particolari e ben definiti per poter partecipare ai Giochi Olimpici. Ogni Nazionale maschile può avere un massimo di 18 giocatori under 23, di cui tre considerati i classici "fuoriquota". Per le nazionali femminili, invece, non sono previste restrizioni legate all'età. Sarà possibile seguire i match delle Olimpiadi di Calcio 2021 in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport.

Perchè l'Italia non partecipa alle Olimpiadi di calcio 2020

La Nazionale maschile che avrebbe potuto rappresentare l'Italia a Tokyo 2021 nel calcio era la Nazionale Under 21 che, però, ha fallito l'appuntamento con la qualificazione per il Giappone. La nostra rappresentativa non è riuscita ad andare più in là, negli Europei organizzati nel nostro Paese, della fase a Gironi. Un vero e proprio flop visto che le premesse per strappare un pass olimpico c'erano tutte e soprattutto la possibilità era più che a portata di mano: sarebbe vastato qualificarsi per la semifinale e così accedere di diritto a Tokyo.

Le squadre partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2021: i gironi maschili e femminili

Le squadre di calcio alle Olimpiadi sono sia femminili che maschili. Per l'Italia non c'è la possibilità di vedere anche alcuna compagine femminile perché la Nazionale italiana femminile ha perso nei quarti di finale contro l’Olanda, che hanno negato il pass a cinque cerchi per Tokyo 2020.

Per quanto riguarda il torneo femminile a qualificarsi sono state 12 squadre: Giappone (ospite), Australia, Cina, Zambia, Canada, USA, Brasile, Cile, Nuova Zelanda, Gran Bretagna, Olanda e Svezia. Per il torneo maschile sono 16 le squadre qualificate a Tokyo 2021: Giappone(ospitante), Argentina, Brasile, Francia, Germania, Romania, Spagna, Nuova Zelanda, Costa d'Avorio, Egitto, Sudafrica, Corea del Sud, Arabia Saudita, Australia, Messico, Honduras.

Di seguito i gironi per il torneo maschile e femminili ai Giochi Olimpici 2021:

Torneo maschile

Gruppo A: Giappone, Sudafrica, Messico e Francia

Gruppo B: Nuova Zelanda, Corea del Sud, Honduras e Romania

Gruppo C: Egitto, Spagna, Argentina e Australia

Gruppo D: Brasile, Germania, Costa D'Avorio e Arabia Saudita

Torneo femminile

Gruppo E: Giappone, Gran Bretagna, Canada e Cile

Gruppo F: Brasile, Olanda, Cina e Zambia

Gruppo G: Usa,Svezia, Australia e Nuova Zelanda

Calcio ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: calendario, partite e risultati

Il torneo di calcio maschile vede al via invece 16 nazionali suddivise in quattro Gironi composti da quattro squadre. Il fischio di inizio è fissato per il 22 luglio, la finale per la medaglia d'oro, per l'8 agosto. Gli stadi di riferimento sono: Tokyo, Kashima, Saitama, Sapporo, Sendai e Yokohama. Il programma prevede il Gruppo A composto da Giappone, Sudafrica, Messico e Francia; Gruppo B con Nuova Zelanda, Corea del Sud, Honduras e Romania; Gruppo C composto da Egitto, Spagna, Argentina e Australia; il Gruppo D con Brasile, Germania, Costa D'Avorio e Arabia Saudita.

22 luglio – Fase a gironi

09.30 – Egitto-Spagna (Gruppo C – Sapporo)

12.30 – Argentina-Australia (Gruppo C – Sapporo)

10.00 – Messico-Francia (Gruppo A – Tokyo)

13.00 – Giappone-Sudafrica (Gruppo A – Tokyo)

10.00 – Nuova Zelanda-Corea del sud (Gruppo B – Kashima)

13.00 – Honduras-Romania (Gruppo B – Kashima)

10.30 – Brasile-Germania (Gruppo D – Yokohama)

13.30 – Costa d'Avorio-Arabia Saudita (Gruppo D – Yokohama)

09.30 – Egitto-Argentina (Gruppo C – S. Pietrburgo)

12.30 – Australia-Spagna (Gruppo C – S. Pietroburgo)

10.00 – Nuova Zelanda-Honduras (Gruppo C – Kashima)

13.00 – Romania-Corea del Sud (Gruppo C – Kashima)

10.00 – Francia-Sudafrica (Gruppo A – Saitama)

13.00 – Giappone-Messico(Gruppo A – Saitama)

10.30 – Brasile-Costa d'Avorio (Gruppo D – Yokohama)

13.30 – Arabia Saudita-Germania (Gruppo D – Yokohama)

10.00 – Arabia Saudita-Brasile (Gruppo D – Saitama)

10.00 – Germania-Costa d'Avorio (Gruppo D – Rifu)

10.30 – Romania-Nuova Zelanda (Gruppo B – Sapporo)

10.30 – Corea del Sud-Honduras (Gruppo B – Yokohama)

13.00 – Australia-Egitto (Gruppo C – Rifu)

13.00 – Spagna-Argentina (Gruppo C – Saitama)

13.30 – Francia-Giappone (Gruppo A – Yokohama)

13.30 – Sudafrica-Messico (Gruppo A – Sapporo)

10.00 – Vincente C – Seconda D (Rifu)

11.00 – Vincente A – Seconda B (Kashima)

12.00 – Vincente D – Seconda C (Saitama)

13.00 – Vincente B – Seconda A (Yokohama)

10.00 – Vincente Q1 – Vincente Q2 (Kashima)

13.00 – Vincente Q3 – Vincente Q4 (Saitama)

13.00 – Vincente S1 – Vincente S2 (Saitama)

13.30 – Vincente S1 – Vincente S2 (Yokohama)

Il torneo di calcio femminile a Tokyo 2021 inizia il 21 luglio e si conclude il 7 agosto. Nel Girone E si sfidano Giappone, Gran Bretagna, Canada e Cile. Le quattro squadre giocheranno a Sapporo dove si svolgerà anche la partita inaugurale del torneo tra le padrone di casa del Giappone e il Canada. Nel Girone F ci sono Brasile, Olanda, Cina e Zambia e, nel terzo Girone, il Gruppo G – il più complicato sulla carta – gli USA dovranno sfidare Svezia, Australia e Nuova Zelanda.

21 luglio – Fase a Gironi

09.30 – Gran Bretagna-Cile (Gruppo E – Sapporo Drome)

12.30 – Giappone-Canada (Gruppo E – Sapporo Drome)

10.00 – Cina-Brasile (Gruppo F -Miyagi Stadium)

13.00 – Zambia-Olanda (Gruppo F -Miyagi Stadium)

10.30 – Svezia-Stati Uniti (Gruppo G – Tokyo Stadium)

13.30 – Australia-Nuova Zelanda (Gruppo G – Tokyo Stadium)

09.30 – Cile-Canada (Gruppo E – Sapporo Drome)

13.30 – Giappone-Gran Bretagna (Gruppo E – Sapporo Drome)

10.00 – Cina-Zambia (Gruppo F -Miyagi Stadium)

13.00 – Brasile-Olanda (Gruppo F -Miyagi Stadium)

10.30 – Svezia-Australia (Gruppo G – Saitama Stadium 2002)

10.30 – Nuova Zelanda-Stati Uniti (Gruppo(Gruppo G – Saitama Stadium 2002)

10.00 – Nuova Zelanda-Svezia (Gruppo G – Miyagi Stadium)

10.00 – Stati Uniti-Australia (Gruppo G – Kashima Soccer Stadium)

13.00 – Cile-Giappone (Gruppo E – Miyagi Stadium)

13.00 – Canada-Gran Bretagna (Gruppo E – Kashima Soccer Stadium)

13.30 – Brasile-Zambia (Gruppo F – Stadio internazionale Yokohama)

13.30 – Olanda-Cina (Gruppo F – Saitama Stadium 2002)

10.00 – Quarto di finale 1

11.00 – Quarto di finale 2

12.00 – Quarto di finale 3

13.00 – Quarto di finale 4

10.00 – Semifinale 1

13.00 – Semifinale 2

10.00 – Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

04.00 – Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Dove vedere le Olimpiadi di Calcio in diretta TV e streaming

Sarà possibile seguire i match in programma per le Olimpiadi di Calcio in diretta streaming su Discovery+. La piattaforma, infatti, coprirà tutti i 339 eventi previsti dalla XXXII edizione dei Giochi Olimpici. Gli abbonati a Dazn, invece, avranno la possibilità di seguire le partite in diretta collegandosi sui canali Eurosport ed Eurosport 1.