Botte tra pugili in conferenza e uova spaccate in faccia: colpa di un debito record con Neymar Eubanks jr e Benn hanno dato vita ad una rissa durante la conferenza, dopo che il secondo ha fatto riferimento ad un presunto debito record del primo con il calciatore.

A cura di Marco Beltrami

L'incontro di boxe tra Conor Benn e Chris Eubank Jr. si preannuncia incandescente. 35 anni dopo la sfida tra i loro padri, i due pugili sono pronti a darsi battaglia il 26 aprile al Tottenham Hotspur Stadium, e l'atmosfera è già elettrica a giudicare da quanto accaduto in conferenza stampa, con tanto di colpi proibiti. E nella vicenda è stato tirato in ballo anche Neymar, per una brutta storia di debiti.

Benn sospeso per doping, ora può combattere contro Eubanks

In realtà la sfida si sarebbe dovuta tenere 18 mesi fa, ma in quell'occasione arrivò il rinvio a causa di una storia di doping. Benn infatti risultò positivo a due test per sostanze illecite. L'Agenzia antidoping del Regno Unito (UKAD) lo sospese provvisoriamente incriminandolo per presunto uso di sostanze proibite, con il pugile che sin dall'inizio si dichiarò assolutamente estraneo alla vicenda. Benn infatti ha sempre negato di aver ingerito intenzionalmente o consapevolmente sostanze proibite. Alla fine il World Boxing Council lo ha assoluto per aver stabilito che in realtà tutto poteva essere legato ad un "consumo elevato di uova".

Rissa durante la conferenza stampa, con uova rotte

Ecco allora la revoca della sospensione e il ritorno all'attività tra i dubbi del National Anti-Doping Panel (NAPD) del Regno Unito, un tribunale indipendente. Subito è stata fissata la data per l'incontro con Eubanks Jr. che ha deciso di presentarsi alla conferenza stampa dell'incontro con alcune uova nascoste nella giacca. Aveva un piano il pugile e l'ha portato fino in fondo: durante un faccia a faccia ravvicinato tra i due, e dopo alcune parole sussurategli dall'avversario, Eubanks lo ha colpito con uno schiaffo in faccia con un uovo in mano. Si è scatenato un vero e proprio parapiglia con gli addetti alla sicurezza costretto agli straordinari per dividere i due e placare l'ira di Benn.

Benn tira in ballo Neymar

Ma cosa ha detto quest'ultimo a Eubanks per fargli perdere la testa? Un esperto di lettura del labiale, Jeremy Foreman, a SPORTbible ha dichiarato: "Mi riesce difficile sorprendermi del fatto che tu debba a Neymar quattro milioni di sterline, è esilarante. Davvero, è pazzesco, vero?". Un riferimento dunque al presunto debito del pugile nei confronti del calciatore brasiliano fresco di ritorno al Santos.

D'altronde Benn già aveva parlato di questa storia: "È un idiota. Deve a Neymar quattro milioni di sterline, ecco perché ha accettato questo incontro. Quindi non dire m..da. Ho detto che deve a Neymar quattro milioni di sterline, non hai sentito? Quindi non venire a parlarmi di stron.ate. Ecco perché hai accettato questo incontro. E stai per essere reso incosciente per questo. Sei avido di soldi, questa è l'unica ragione".