video suggerito

Bodybuilder sudcoreano muore a 35 anni, il suo ultimo straziante post: “Mi sento molto solo” Si chiamava Park Seung-hyun ed era un famoso culturista nonché influencer sudcoreano. È scomparso improvvisamente a soli 35 anni. In passato aveva confessato di aver fatto uso di steroidi. L’ombra della depressione e dei problemi finanziari dietro la tragedia, in un ultimo post pubblicato 2 giorni prima della morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuovo lutto nel mondo del culturismo con la scomparsa del 35enne bodybuilder e influencer sudcoreano Park Seung-hyun, morto improvvisamente per motivi ancora imprecisati anche sui social, il fratello ne ha annunciato la scomparsa per "motivi di salute". Tuttavia, dietro la tragedia è pesante l'ombra di un gesto estremo: Seung-hyun in passato aveva ammesso l'uso di steroidi per poi adoperarsi per campagne a favore della salute che ne avevano aumentato la visibilità. Anche perché gli affari non stavano andando bene, costretto a chiudere anche il suo canale Youtube. Straziante il suo ultimo post, pubblicato solo un paio di giorni prima della morte: "Sia la passione che gli obiettivi sono andati… Mi sento molto solo…"

L'annuncio della morte improvvisa per "motivi di salute"

Il famoso culturista sudcoreano Park Seung-hyun, molto conosciuto e seguito sul web in Patria con centinaia di migliaia di iscritti, ha scosso il mondo del culturismo asiatico con la sua morte. Ad annunciarne la scomparsa, il fratello di Park sul suo profilo Instagram: "Il 5 gennaio 2025, alle 15:51, mio ​​fratello Seung Hyun è andato in paradiso per motivi di salute. I nostri genitori sono profondamente addolorati, per questo non riceveremo visite nella sala commemorativa. Pregate per il suo riposo pacifico nei vostri cuori" ha scritto pubblicando una foto commemorativa di un giovanissimo Park, circondata da ghirlande di fiori.

L'ombra del gesto estremo, l'ultimo post: "Mi sento molto solo anche se non dovrei"

La famiglia non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulle cause della morte di Park ma il sospetto è che il giovane culturista abbia commesso un gesto estremo. Di recente, tre mesi prima della sua morte, Park aveva raccontato pubblicamente della sua lotta contro i problemi di salute mentale che stava affrontando. "Ho combattuto contro la depressione e ho seguito anche diverse cure psichiatriche. Poi sono sorte difficoltà finanziarie" ha spiegato successivamente, "perché non sono stato in grado di continuare le mie attività su YouTube".

Ma ciò che ha sconvolto ulteriormente è stato il suo ultimo post pubblico, di solo un paio di giorni prima del decesso in cui manifestava tutto il proprio disagio esistenziale, malgrado la classica posa a mostrare il proprio fisico: "Mi sento molto solo anche se non dovrei. Ritroverò la strada per me stesso e tornerò un giorno".

Chi era Park Seung Hyun, i problemi con il doping ed economici

Seung Hyun si era ritirato dalle competizioni e si era dedicato a campagne per la tutela della salute e corsi di fitness intrattenendo le persone anche sui suoi canali social. In passato, il culturista era incappato in uno scandalo che aveva sconvolto la Corea del Sud, ammettendo di aver utilizzato per tempo indeterminato prodotti anabolizzanti e venendo incriminato nel novembre 2019. Ultimamente però, si stava impegnando nel sensibilizzare le persone sul loro uso sempre più diffuso.