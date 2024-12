video suggerito

Bodybuilder in carcere racconta gli effetti della detenzione sul fisico: “È come quello di un ragno” Huang Zheshun è un famosissimo bodybuilder. Lo scorso luglio è finito in carcere per aver aggredito e malmenato una donna. In questi ultimi mesi ha cambiato la sua alimentazione ed ha perso oltre venti chili. Di questo si è lamentato con una lettera aperta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Huang Zheshun è un noto bodybuilder, da qualche mese è in galera. Ci è finito perché ha malmenato una donna. Attualmente è dietro le sbarre in Corea del Sud, e da lì con una lettera aperta si è lamentato per le condizioni di vita, in prigione a causa dell'alimentazione non è riuscito a mantenere il suo enorme fisico.

"Il mio corpo è come quello di un ragno"

Questo culturista e YouTuber coreano si chiama Huang Zheshun e si è lamentato delle condizioni a cui è sottoposto in un carcere della Corea del Sud. Zheshun ha detto di essere abituato a consumere un'enorme quantità di cibo per mantenere il suo fisico, ma ora deve accontentarsi di una scatoletta di tonno al giorno, che è l'unica fonte proteicadella sua dieta.

Zheshun è molto famoso, ha un milione e mezzo di follower e si è lamentato perché il regime carcerario non gli permette di mantenere il suo standard, pare abbia perso venti chili, e i muscoli sono scesi giù: "Il mio corpo sembra quello di un ragno. Come culturista ho visto il mio corpo deteriorarsi giorno dopo giorno, questo mi ha quasi distrutto. Adesso i miei arti sono sottili, il mio addome gonfio, come quello di un ragno. Il senso di umiliazione e di vuoto che questa realtà porta con sé mi tormenta sempre".

Lo stile alimentare che osservava il bodybuilder

Prima di finire in galera Huang consumava ogni giorno un'intera scatola di torte al cioccolato, quindici confezioni di farina di cereali e dieci confezioni di tè d'orzo per mantenere il suo peso. Ora ovviamente non è più cosi. Huang nella lettera si è scusato con moglie e figli ed ha ammesso di aver smesso di fumare e bere alcol in prigione, aggiungendo che la sua insonnia è migliorata.

Huang Zheshun condannato per l'aggressione a una donna

Una denuncia poco comprensibile quella di Huang Zheshun, che lo scorso luglio è finito in galera per aver aggredito una donna in un parcheggio all'aperto. La donna a causa di quell'aggressione ha riportato una frattura ed è stata ricoverata tre tre settimane in ospedale nella città di Yeosu. Il violento bodybuilder era stato condannato inizialmente a un anno di prigione, a partire dal luglio 2024, condanna poi ridotta a nove mesi.