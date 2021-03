"Tutto questo studio mi toglie il fiato! Vi piace la mia nuova aula studio iperbarica?". A scriverlo è Bebe Voi sul suo account ufficiale Instagram. La campionessa paralimpica di scherma ha postato una foto in cui si mostra all'interno di una camera iperbarica con tanto di maschera per l'ossigeno dentro una sorta di igloo. Bebe Voi ha anche portato con sé dei libri, il pc, per poter sfruttare al meglio il tempo da trascorrere durante la seduta. E allora, così come accaduto anche per Lukaku e Icardi nel calcio, cresce sempre di più il numero di sportivi che utilizzano questa sorta di terapia che però nel mondo dello sport ancora non è ben vista dalle massime autorità competenti.

I calciatori la utilizzano principalmente per recuperare più velocemente dopo partite e allenamenti, ma anche per prevenire infortuni. All'interno di una camera iperbarica si respira infatti ossigeno puro a una pressione tre volte più alta rispetto a quella atmosferica. L'idea di base per cercare di far funzionare al meglio il proprio meccanismo, è quella di riattivare i meccanismi del metabolismo favorendo il recupero grazie all'immissione di ossigeno puro nel sangue durante la seduta. Un concetto che anche lo stesso Mauro Icardi provò a spiegare ai tanti followers che si preoccuparono avendolo visto in foto con una maschera per l'ossigeno.

A cose serve una camera iperbarica per gli sportivi

L'uso diffuso della camera iperbarica per i tanti campioni dello sport, ha fatto subito sorgere la domanda sull'efficacia e i rischi effettivi che eventualmente il corpo umano potrebbe correre. In realtà il principio fondante di quella che può essere considerata a tutti gli effetti una terapia medica, è l'immissione di ossigeno pure nel sangue durante una sola seduta di qualche ora nel corso della giornata, dando il via alla riattivazione di tutti quei meccanismi metabolici che favoriscono il recupero. Dopo la pratica sportiva infatti, qualcuno ha definito le sedute in camera iperbarica come un vero e proprio toccasana. Il mondo del calcio la sta adottando sempre di più, specie in questa stagione, in cui gli impegni ravvicinati spesso non consentono il recupero completo delle energie tra una partita e l'altra.

Le ultime ricerche scientifiche hanno dimostrato come uno studio effettuato sui rugbisti, sia riuscito a mettere in evidenza come gli atleti con traumi muscolari e tendinei, abbiano effettivamente ricevuto benefici dalla camera iperbarica per l'accelerazione del recupero e il miglioramento dei processi ossidativi che di conseguenza sono fondamentali per la resistenza e le prestazioni. Il meccanismo che regola questa terapia di recupero, in una sorta di igloo attrezzati con finestre, è basato tutto sulla gestione della pressione che viene innalzata a livello superiore a quella atmosferica, proprio come specificato anche dallo stesso Icardi nel suo post.

Ossigeno puro all'interno della stanza che eleva i globuli rossi e la concentrazione di emoglobina facilitando il trasporto di ossigeno ai muscoli migliorando il recupero dopo una sforzo fisico. Praticamente l'organismo umano viene messo in condizione di incamerare più ossigeno di quello che normalmente introduce quando è in condizioni normali. La pressione all'interno di una camera iperbarica aumenta la disponibilità di ossigeno che utilizza il corpo umano. Ecco perché anche diversi club italiani e in generale europei, nel mondo del calcio, stanno prendendo in seria considerazione l'ipotesi di poter dotare i loro centri sportivi di camere iperbariche per sottoporre i giocatori a questa pratica di recupero sempre più diffusa.