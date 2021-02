Mauro Icardi oggi ha spaventato tutti quando ha pubblicato nelle proprie Instagram Stories una foto che lo ritraeva su un lettino con la maschera per l'ossigeno che serve ad aiutare chi ha problemi respiratori. In realtà l'attaccante argentino del Paris Saint-Germain non soffre di alcun problema respiratorio, ma si tratta soltanto di una normale seduta post-allenamento di una terapia per il recupero totale a livello cardio-respiratorio alla quale si stanno sottoponendo tutti i giocatori del Psg.

Per fortuna nulla di grave per l'ex centravanti dell'Inter anche se non si può fare a meno di evidenziare come questa foto sia proprio inopportuna dato il momento difficile che l'intero pianeta sta vivendo a causa della pandemia di Covid-19 che in poco più di un anno ha costretto tantissime persone in tutto il mondo a dover utilizzare la mascherina per l'ossigeno, non per recuperare dopo un allenamento, bensì perché costretti dal virus e le complicazioni che questo porta alle vie respiratorie. Per fortuna nulla di tutto ciò riguarda Mauro Icardi: per lui soltanto una brutta caduta di stile. Nulla di più.

(in aggiornamento)